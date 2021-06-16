10 самых распространенных ошибок при жарке шашлыка

Ошибка № 1: жарить холодное мясо

Жаря холодное мясо, вы увеличиваете время его приготовления и есть риск, что оно будет прожарено неравномерно. Конечно, в жаркую погоду мясо не стоит хранить под прямыми солнечными лучами, но перед жаркой необходимо дать ему 30 минут постоять при комнатной температуре.

Ошибка № 2: повторное накалывание мяса на шампур

Никогда не делайте несколько отверстий в одном куске мяса. Каждое - это еще одно место, через которое мясо теряет свою сочность.

Перед тем, как надевать на шампур, оцените размер и форму кусков мяса и их соответствие выбранному шампуру. Также стоит помнить, что кусочки должны располагаться достаточно близко друг к другу.

Ошибка № 3: "неправильные соседи"

Очень красиво смотрится, когда на одном шампуре чередуются и куски мяса, и овощи, но есть одна очень важная причина, по которой так делать не стоит.

Большинство овощей готовится быстрее, чем мясо. Поскольку куски расположены поочередно, их нельзя снять в процессе жарки, они начинают гореть, дымиться, что ухудшает вкус мяса. Как результат - пригоревшие овощи и несъедобное мясо.

Конечно, если правильно учесть размер кусков мяса и овощей, а также длительность прожарки, это не воспрещается категорически, просто внимательно выбирайте продукты, чтобы не разочароваться.

Ошибка № 4: использование зажигательной смеси

Кажется, зачем тратить время на разжигание углей, если с помощью специальной жидкости они воспламенятся за несколько секунд? Но не все так просто.

Задача состоит в том, чтобы добиться равномерного нагрева углей, а не сильного пламени и риска очень быстрого сгорания. Во-вторых, еда впитывает этот запах, что портит вкус и все удовольствие в целом.

Ошибка № 5: выбор неправильной древесины

Если гриль разводить на дровах, ошибочно полагать, что выбор древесины никак не влияет на вкус конечного продукта. Некоторые вместо дров склонны использовать для гриля все, что горит - старые доски, зеленые ветки деревьев с опасными для людей смолами или мебельные отходы с краской, выделяющей при горении канцерогенные вещества.

Лучшим выбором станут плодоносные деревья, ведь такая древесина придает мясу не только фантастический аромат, но и вкус. Худший выбор, которого однозначно следует избегать - все хвойные деревья, потому что они делают мясо горьким и с неприятным запахом.

Если не хотите рисковать здоровьем своих близких, выбирайте для гриля сухие дрова твердых пород, причем желательно, чтобы поленья были одинакового размера - так угли будут гореть более равномерно.

Ошибка № 6: жарка мяса на открытом огне