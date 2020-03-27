Почисти гриль и маринуй мясо: как приготовить самый вкусный шашлык

В последние дни тепло и солнечно. Завтра погода тоже продолжит радовать - нужно ловить момент! Почему бы не открыть сезон шашлыков? Но только делайте это безопасно - в своём саду на даче с семьёй, соблюдая все правила чрезвычайной ситуации!
Предлагаем вам советы, как приготовить самое вкусное и сочное мясо, от повара и специалиста по питанию Евгении Янсоне. Советы представила национальная продуктовая розничная сеть ELVI.
1. Идеальная троица
Для того чтобы шашлык или приготовленное на углях мясо действительно получилось вкусными и качественными,
нужно помнить о трёх вещах - выбрать качественное мясо, найти подходящий маринад, а также следовать правильной технике жарки.
Для приготовления шашлыка каждый из этих нюансов очень важен, поэтому ошибочно полагать, что вкус жаренного на гриле мяса зависит только от маринада.
- Даже самое лучшее мясо можно испортить, если его медленно греть на холодных углях, и даже самый превосходный маринад не сможет гарантировать, что шашлык получится вкусным, если мясо, которое вы замариновали, не подходит для жарки.
2. Выбирайте правильное мясо
Помните: чем моложе животное, тем мягче получится шашлык. Для жарки на углях хорошо подходят баранина, телятина и курица. Конечно, если правильно приготовить, подойдет и другое мясо. Если планируете делать шашлык из свинины, стоит помнить, что
самый лучший вариант - это "мраморное" мясо, например, шейный карбонад, у которого постное мясо переплетается с небольшим количеством жира.
Конечно, это мясо будет более жирным, однако шашлык определенно получится более сочным и вкусным. С правильным маринадом и правильной жаркой хороший шашлык получится также из окорока, лопатки или филе.
ФОТО: Как готовят, возможно, лучший шашлык в Даугавпилсе
3. Маринуйте мясо в кислой среде и без соли
Сегодня можно найти очень много рецептов для приготовления идеального маринада, но можете смело экспериментировать - кто знает, возможно, именно так вы найдете свой идеальный и неповторимый рецепт шашлыка! Маринуя мясо, в уме нужно держать две вещи -
мясо должно мариноваться в кислой среде и без соли! Кислую среду обеспечат соки цитрусовых, кефир, пахта, томаты, сок граната, красное вино, кислые ягоды и др.
Кстати, киви делает мясо мягким, поэтому для маринада можно использовать этот экзотический фрукт.
- Совет не использовать соль многим может показаться странным, так как она является одной из главных приправ - ее можно увидеть почти во всех классических рецептах. Однако соль забирает из мяса воду, делая шашлык сухим, поэтому ее лучше добавить непосредственно перед жаркой.
В свою очередь, другие приправы являются неотъемлемой частью маринада, от них будут зависеть вкусовые нюансы, поэтому смело их добавляйте.
Не нужно забывать о луке, так как именно он придает мясу тот особенный для шашлыка аромат. Чтобы выделился сок, порезанный лук до добавления в маринад нужно помять.
4. Не добавляйте в маринад масло
В некоторых рецептах просят его добавить, но это не имеет смысла - как раз наоборот, масло будет только задерживать реакцию и мясо будет мариноваться медленнее. Если выбрано постное мясо, то перед тем, как положить на гриль, его можно немного спрыснуть маслом - тогда во время жарки оно станет более мягким.
ФОТО: Лиго в лесу - готовим шашлык из молотого мяса по-гречески
5. Не бойтесь мариновать мясо сутки и даже больше
Конечно, этот совет не подойдет в ситуации, когда сочный шашлык хочется попробовать как можно быстрее, однако
- если приготовление мяса планируете своевременно, не бойтесь держать его в маринаде сутки и даже больше - до 48 часов. Во время маринования мясо становится более мягким и при соблюдении правил гигиены длительное маринование ему не навредит.
Если маринад держать в прохладе и в закрытой посуде, то кислая среда сама препятствует размножению бактерий и нет оснований опасаться, что мясо испортится.
6. Шашлык подавайте вместе с овощами
Жаренное на углях мясо - сытное блюдо, которое создает для пищеварительной системы дополнительную нагрузку, поэтому шашлык всегда нужно дополнять овощами - они помогут контролировать чувство насыщения и облегчат процесс переваривания.
Лучше всего выбирать свежие овощи, к тому же - чем красочнее будет тарелка, тем больше витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов мы получим.
Шашлык отлично дополнят томаты, огурцы, паприка, морковь, цветная капуста, разные салаты - ешьте то, что больше нравится!