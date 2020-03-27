Почисти гриль и маринуй мясо: как приготовить самый вкусный шашлык

Предлагаем вам советы, как приготовить самое вкусное и сочное мясо, от ​повара и специалиста по питанию Евгении Янсоне. Советы представила национальная продуктовая розничная сеть ELVI.

1. Идеальная троица

Для того чтобы шашлык или приготовленное на углях мясо действительно получилось вкусными и качественными,

нужно помнить о трёх вещах - выбрать качественное мясо, найти подходящий маринад, а также следовать правильной технике жарки.

Для приготовления шашлыка каждый из этих нюансов очень важен, поэтому ошибочно полагать, что вкус жаренного на гриле мяса зависит только от маринада.

Даже самое лучшее мясо можно испортить, если его медленно греть на холодных углях, и даже самый превосходный маринад не сможет гарантировать, что шашлык получится вкусным, если мясо, которое вы замариновали, не подходит для жарки.

2. Выбирайте правильное мясо

Помните: чем моложе животное, тем мягче получится шашлык. Для жарки на углях хорошо подходят баранина, телятина и курица. Конечно, если правильно приготовить, подойдет и другое мясо. Если планируете делать шашлык из свинины, стоит помнить, что

самый лучший вариант - это "мраморное" мясо, например, шейный карбонад, у которого постное мясо переплетается с небольшим количеством жира.

Конечно, это мясо будет более жирным, однако шашлык определенно получится более сочным и вкусным. С правильным маринадом и правильной жаркой хороший шашлык получится также из окорока, лопатки или филе.

ФОТО: Как готовят, возможно, лучший шашлык в Даугавпилсе

3. Маринуйте мясо в кислой среде и без соли

Сегодня можно найти очень много рецептов для приготовления идеального маринада, но можете смело экспериментировать - кто знает, возможно, именно так вы найдете свой идеальный и неповторимый рецепт шашлыка! Маринуя мясо, в уме нужно держать две вещи -

мясо должно мариноваться в кислой среде и без соли! Кислую среду обеспечат соки цитрусовых, кефир, пахта, томаты, сок граната, красное вино, кислые ягоды и др.

Кстати, киви делает мясо мягким, поэтому для маринада можно использовать этот экзотический фрукт.

Совет не использовать соль многим может показаться странным, так как она является одной из главных приправ - ее можно увидеть почти во всех классических рецептах. Однако соль забирает из мяса воду, делая шашлык сухим, поэтому ее лучше добавить непосредственно перед жаркой.

В свою очередь, другие приправы являются неотъемлемой частью маринада, от них будут зависеть вкусовые нюансы, поэтому смело их добавляйте.

Не нужно забывать о луке, так как именно он придает мясу тот особенный для шашлыка аромат. Чтобы выделился сок, порезанный лук до добавления в маринад нужно помять.

4. Не добавляйте в маринад масло

В некоторых рецептах просят его добавить, но это не имеет смысла - как раз наоборот, масло будет только задерживать реакцию и мясо будет мариноваться медленнее. Если выбрано постное мясо, то перед тем, как положить на гриль, его можно немного спрыснуть маслом - тогда во время жарки оно станет более мягким.

ФОТО: Лиго в лесу - готовим шашлык из молотого мяса по-гречески

5. Не бойтесь мариновать мясо сутки и даже больше

Конечно, этот совет не подойдет в ситуации, когда сочный шашлык хочется попробовать как можно быстрее, однако

если приготовление мяса планируете своевременно, не бойтесь держать его в маринаде сутки и даже больше - до 48 часов. Во время маринования мясо становится более мягким и при соблюдении правил гигиены длительное маринование ему не навредит.

Если маринад держать в прохладе и в закрытой посуде, то кислая среда сама препятствует размножению бактерий и нет оснований опасаться, что мясо испортится.

6. Шашлык подавайте вместе с овощами

Жаренное на углях мясо - сытное блюдо, которое создает для пищеварительной системы дополнительную нагрузку, поэтому шашлык всегда нужно дополнять овощами - они помогут контролировать чувство насыщения и облегчат процесс переваривания.

Лучше всего выбирать свежие овощи, к тому же - чем красочнее будет тарелка, тем больше витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов мы получим.