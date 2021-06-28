Вт, 29.06.2021
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Совет еврейских общин Латвии

На Центральном рынке появились первые лисички: цены впечатляют

Лисички ФОТО: AFI

На Рижском центральном рынке появились первые лисички, цены на них впечатляют - 25 евро за килограмм, говорится в публикации пользователя Лиене Казаки в Facebook.

Публикация стала популярной, и ей поделились более 450 человек.

Пользователи соцсети отмечают, что в других регионах Латвии, например в Иецаве, цены намного приятнее. Там цена за кг - 10 евро.

Уже сообщалось, что первая клубника в этом сезоне также продавалась на рынке за большие деньги - 15 евро за килограмм.

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