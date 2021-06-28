На Центральном рынке появились первые лисички: цены впечатляют
На Рижском центральном рынке появились первые лисички, цены на них впечатляют - 25 евро за килограмм, говорится в публикации пользователя Лиене Казаки в Facebook.
На Рижском центральном рынке появились первые лисички, цены на них впечатляют - 25 евро за килограмм, говорится в публикации пользователя Лиене Казаки в Facebook.
Публикация стала популярной, и ей поделились более 450 человек.
Пользователи соцсети отмечают, что в других регионах Латвии, например в Иецаве, цены намного приятнее. Там цена за кг - 10 евро.
Уже сообщалось, что первая клубника в этом сезоне также продавалась на рынке за большие деньги - 15 евро за килограмм.