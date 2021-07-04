Выступление Веры Брежневой, звёздные гости и салют: как прошла свадьба лидера сборной Украины Зинченко

Во многом такой интерес вызывает его очаровательная спутница - журналистка Влада Седан.

Долгое время Александр и Влада скрывали свои отношения, но всё стало очевидным летом 2019 года, когда после разгромной победы над Сербией футболист поцеловал журналистку во время флеш-интервью.

В августе 2020 года Зинченко и Седан сыграли в Киеве свадьбу, приурочив её ко дню независимости Украины.

На свадьбе выступали такие известные артисты, как Вера Брежнева, Монатик и Дан Балан. Но они были не единственными звёздными гостями на церемонии.

Там также присутствовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Он всегда хотел выигрывать, всегда стремился к чему-то, он поразил меня своей энергией и целеустремлённостью. У него ещё и хорошее чувство юмора. Ну а одевался он всегда плохо. В этом плане нужно расти. Влада, надеюсь, ты с этим поможешь", - сказал тренер о Зинченко на празднике.

Среди гостей были экс-футболист Вячеслав Шевчук, вратарь Андрей Пятов и на тот момент игрок "Шальке" Евгений Коноплянка.

Свадьба завершилась многоярусным тортом и праздничным салютом. После этого молодожёны отправились в гостиницу.

Александр тогда признался, что сил на брачную ночь у него уже не осталось: "Я не верю, что люди, которые празднуют свадьбу, говорят потом о какой-то брачной ночи. Я сейчас ехал в машине и чуть не уснул уже там".

Этим летом, почти через год после свадьбы, пара сообщила о грядущем пополнении в семье, Александр опубликовал в Instagram фотографию с беременной женой.