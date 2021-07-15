В Эстонии физиотерапевт изнасиловал пациентку, находившуюся в беспомощном состоянии

Перед тем как попасть за решетку, Хусейн работал физиотерапевтом в Таллиннской реабилитационной клинике. Однако при выполнении своих обязанностей в марте этого года у него произошел половой акт с клиенткой, на нижнем белье которой позже была обнаружена сперма мужчины.

Пациентка обвинила физиотерапевта в изнасиловании. Прокурор на слушании заявил, что Хусейн воспользовался положением женщины, потому что она не могла оказать ему сопротивление. Сам Хусейн заявил в суде, что сожалеет о произошедшем, но не считает свой поступок преступлением.

Мужчина также рассказал в суде о том, что у его работодателя плохое руководство и что на рабочем месте не было систем безопасности и камер видеонаблюдения. По словам обвиняемого, во многих ведущих странах есть системы безопасности для защиты сотрудников, но у него на рабочем месте их не было.

Хусейн также говорил в суде о том, что физиотерапия - новая область в Эстонии и пациенты здесь не всегда могут понять, как себя вести на сеансах физиотерапии.

"Во многих странах существует порядок, при котором женщине сеанс физиотерапии проводит женщина, а мужчине - мужчина", - заявил Хусейн в суде.

По его словам, несмотря на то, что он и просил работодателя направлять к нему только пациентов мужского пола, к нему на сеанс постоянно приходили женщины.

Кроме того, он оправдал свое преступление тем, что говорившая по-эстонски женщина плохо понимала его, так как общение во время терапии велось на английском, поскольку Хусейн говорит только на бенгальском и английском языках.

Судья поинтересовался у Хусейна, понял ли он к настоящему моменту условия, при которых может вступать в половой акт. Обвиняемый ответил, что в тюрьме ознакомился с эстонскими законами и правилами. Судья также спросил, что Хусейн намерен делать после освобождения из тюрьмы. Подсудимый ответил, что собирается продолжить работу физиотерапевтом, но в таком месте, где имеются камеры видеонаблюдения и ответственное руководство.

Хусейн был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, из которых немедленно отбыть необходимо четыре месяца. К настоящему моменту он находится за решеткой с 24 марта, а это означает, что большая часть его наказания уже отбыта. Если Хусейн не совершит новое преступление в течение двухлетнего испытательного срока, приговор не будет приведен в исполнение.