Мне уже есть 18 лет.

Русский TVNET продолжает серию статей о порнобизнесе в Латвии. Оказывается, эта деятельность в нашей стране, а тем более в Риге, хорошо развита.

На этот раз нам удалось найти девушку-модель, которая откровенно рассказала, как была обманута. В результате чего ей пришлось сниматься полностью обнаженной.

Роковой кастинг

Ольге 22 года (в интересах разбирательства по данному делу настоящее имя девушки не называется. - Прим. ред.), она работает тренером по конному спорту и обучает мастерству татуировки. Девушка обладает привлекательной внешностью и фигурой, что позволяет ей часто принимать участие в различных кастингах.

"Я никогда и никому это не рассказывала. Ты первая, кому я это говорю", - отметила Ольга.

Она признается, что и представить себе не могла, что с ней может случиться нечто подобное. Эта история произошла, когда ей было 20 лет. Ольга не знает, что послужило причиной того, что ее так легко уговорили. Возможно, была слишком молода и наивна.

"Когда я пошла на так называемый кастинг, у меня просто было много свободного времени. Опыт работы моделью уже был, но именно в рекламе - не было", - начала свой рассказ Ольга.

Объявление о кастинге она увидела в социальной сети Facebook. Оно всплыло как платная реклама.

В нем искали девушек без опыта для съемки и предлагали хорошую оплату. Конечно, обещание огромных денег показалось подозрительным, но Ольга вспомнила прошлый опыт и предположила, что тут будет так же.

"Я подумала, что ведь и раньше принимала участие в фотосессиях и мне там тоже платили хорошие деньги. Всегда было около 50 евро за съемку. Это вроде как нормально... Увидев объявление, я решила, что это какое-то большое агентство", - вспоминает девушка.

Название этого агентства - TN models. Чтобы попасть на кастинг, нужно было заполнить небольшую анкету на сайте. Потом Ольгу пригласили на отбор.

ФОТО: скриншот письма

Сначала это была простая фотосессия. Как поняла Ольга, для их базы данных.

"Фото в полный рост и лицо. Но в тот момент меня смутило, что они попросили еще и снимок в нижнем белье... Я тогда решила, что это для того, чтобы показать мои татуировки. У меня их довольно много... Женщина, которая меня снимала, подтвердила: да, чтобы увидеть татуировки или шрамы", - вспоминает девушка.

На кастинге с ней говорила женщина. Как предположила Ольга, эта женщина была главной и руководила всем. Точное имя она не помнит. Помнит лишь, что она была небольшого роста, брюнетка и говорила с русским акцентом. Письма ей приходили от некой Кэрол.

На кастинге надо было заполнить анкету - указать имя, фамилию, как часто ты готова сниматься, какой имеешь опыт и чем занимаешься еще.

Объясняли, что этот кастинг проводится для какого-то "супер-крутого продюсера". Ольга помнит, что искала его имя в Google, но так и не нашла.

Девушка решила, что, наверное, неправильно написала. Сейчас она понимает, что эти разговоры велись лишь для того, чтобы у нее появилось желание попасть к этому продюсеру.

"Честно, я уже не помню. Но эта женщина мне сразу сказала, что иногда надо будет сниматься Nude Art и в таком духе. Но Nude art - это когда эти фото никакие не эротические... Это когда, к примеру, на тебе нет одежды, но ты все равно чем-то прикрыта - листьями, платком - все равно чем", - объясняет она.

Девушка признается, что она принимала участие в подобных фотосессиях. Ее друзья делали фотопроекты в стиле Nude Art, и ее не смущало, что нужно будет раздеваться, если это для искусства.

Приглашение на фотосессию

Спустя какое-то время ей пришло сообщение. Ольга сразу спросила, надо ли будет раздеваться.

"Я это очень хорошо помню. Я ее спросила. Она ответила: "Не очень. Может быть, до половины. Ничего такого...". Если бы она сказала, что надо будет раздеться полностью, я бы отказалась", - вспоминает модель.

Ольге предложили за съемку 100 или 150 евро. В день съемки ее забрали на машине. Сказали, что фотосессия пройдет на природе.

"Была поздняя весна, довольно прохладно. Мы много ездили, искали разные локации. Нашли место у дамбы в сторону Бабите", - рассказывает Ольга.

Девушку попросили взять с собой несколько светлых платьев и купальников.

"Сначала я снималась в одежде и все в таком духе... Потом фотограф говорит, чтобы я снимала платье. Под ним у меня купальник. Но когда я стала раздеваться, он продолжал снимать", - вспоминает Ольга.

Этот момент удивил ее и вызвал недоумение.

"Когда он сказал, что надо будет совсем раздеться и сесть с раздвинутыми ногами, я отказалась это делать... Дело в том, что, пока мы туда ехали, мне надо было подписать кучу бумаг. В которых нигде не было сказано, что я буду сниматься голой", - уверена модель.

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Полностью весь контракт она не успела прочитать. В нем было слишком много страниц.

"Пробежав глазами, я ничего такого не нашла. Все бумаги были на английском. Мне сказали, что эти фотографии не будут использоваться в Латвии - только для какого-то каталога где-то за границей", - рассказывает Ольга, ссылаясь на слова агента.

Когда начались съемки, она уже подписала эти бумаги, и ей сразу вручили деньги.

"Логично, что там не было никаких чеков... Когда я отказалась, фотограф сказал, что "надо это сделать, ведь тебе уже заплатили"... Ну ладно. Я, стиснув зубы, выдержала эту фотосессию. Мы были в нескольких местах", - продолжает модель.

На съемках девушка была вместе с той самой женщиной и мужчиной-фотографом. Имя фотографа Ольга не помнит. Женщине было около 40 лет, а мужчина был старше - высокий, в очках, с небольшой сединой на волосах.

"Она ассистировала время от времени... Я ей тоже сказала, что не хочу этого делать. Она ответила: "Успокойся, я в свое время тоже так заработала много денег..." - вспоминает этот день Ольга.

После этой фотосессии у девушки началась настоящая депрессия. Ей было очень плохо и хотелось поскорее об этом забыть.

"Для меня это была нереальная травма. Я потом приехала домой, залезла в ванну - кажется, половины кожи стерла с себя. Я чувствовала себя невероятно униженной.

Я совершенно не знала, что будет что-то такое... Но когда тебе лезут камерой в те места, в которые ты не хочешь, чтобы лезли... Это было..." - признается в расстроенных чувствах девушка.

Макияж Ольге делать не надо было. Ей сказали, что фото будут сильно обработаны и ее будет трудно узнать.

"После всего произошедшего этот факт меня немного успокоил. Даже если эти снимки кто-то и увидит, то меня не узнают. Мне обещали, что у меня тоже будут эти фотографии, но после фотосессии они пропали с концами. Я даже не могла до них дозвониться", - дабавила Ольга.

Ей кажется, что работники агенства хорошо продумали свои уговоры. От их слов было ощущение - "как будто пистолет к голове приставили".

"Я чувствовала себя загнанной в угол. Тебя ставят в такое положение, что ты понимаешь, что вариантов больше нет. Или это, или вот озеро - иди и утопись. Вот так это было", - подчеркивает девушка.

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Почему она об этом рассказала...

"Во-первых, я хочу понять, что это вообще такое. Во-вторых, я хочу чтобы всего этого не было. Чтобы ни одна другая девушка не попалась на подобное...

Я никому не пожелаю подобного. Ты реально чувствуешь себя изнасилованной...

Это ужасно унизительно. Есть девушки, которые сами этого хотят - это иначе, а когда тебя заставляют - не те чувства... Это фактически будто тебя насилуют, только не дотрагиваясь", - признается Ольга.

По дороге домой она расспросила фотографа о том, куда пойдут ее фото. Он объяснил, что в Латвии их никто не увидит. Они идут в каталог, там есть профиль девушки, где видно только лицо, а потом, когда заходишь на фото, уже можно увидеть всю обнаженную фотосессию.

Для съемок Ольга придумала псевдоним Шарлотта. Это требовалось согласно договору. Особо подозрительным это ей не показалось.

"Я работала один момент в онлайн-казино, и у меня там был псевдоним. Мне это показалось нормальным. Во многих местах используют псевдонимы. Это для твоей же безопасности... В Instagram много моделей, мы даже не знаем их имен", - рассуждает девушка.

Комментарий агентства и полиции

После того, как модель побывала на кастинге и фотосессии, телефон этой женщины больше не отвечал. Своии фотографии она так и не увидела. Пропали все объявления в Facebook и сама страница.

Русский TVNET попробовал найти сайт TN models. Да, такой действительно существует, но страницы в Facebook и Instagram закрыты.

ФОТО: скриншот

Кастинг проходил недалеко от улицы 13 Января, в здании выставочного зала Содружества художников (Mākslinieku savienība). Ольга помнит, что нужно было подниматься куда-то наверх. Никаких указателей или табличек с названием фирмы там не было. Из письма, которое девушка предоставила редакции, стало понятно, что отбор проходил в фотостудии Yeko.

Телефон агентства не отвечал. В итоге TVNET связался с конторой по электронной почте. Мы попросили прокомментировать этот случай, не называя имя девушки.

"Я не могу прокомментировать вам ситуацию с этой моделью, если я не знаю, о ком конкретно идет речь. Мы - кастинг-агентство, и наша задача - искать моделей. Среди всех проектов может быть предложена обнаженная фотосессия, но об этом всегда сообщается модели. Такие существенные детали не скрываются никогда. Также хотелось бы подчеркнуть и подтвердить, что все предложения, особенно обнаженная съемка, выполняются по обоюдному согласию.

Как вы это себе представляете, чтобы модель была вынуждена сниматься обнаженной? Ее силой раздевали, заперли двери, отняли паспорт? Это смешно! Любая модель может прервать фотосессию, одеться и уйти. В этом случае девушка снималась, получила свои деньги, а потом, очевидно, пожалела, что поддалась соблазну "легкого" заработка. Мы можем утверждать, что с нашей стороны не было противозаконных действий.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все модели заранее информированы о характере фотосессии и ее оплате. Но даже при этом может произойти что угодно. Если модель пришла, попробовала и передумала, фотографии с ней стираются в ее присутствии, договор расторгается, деньги возвращаются, а мы прощаемся", - ответили нам с официальной электронной почты агенства.

Стоит заметить, что своего имени и контактов для связи отвечающий не оставил.

В Госполицию также было дважды отправлено письмо с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Представители правоохранительных органов указали, что не могут сделать объективные выводы и дать комментарии.

"Чтобы понять, имели ли место преступные деяния в отношении персоны, необходимо выяснить дополнительные обстоятельства, например: был ли указан в контракте пункт про фотосессии порнографического характера? В чем выражалось принуждение девушки к участию в этой фотосессии? Ограничивалась ли ее свобода и т. д. Также стоит учитывать, что совершеннолетняя персона имеет право принимать участие в фотосессиях порнографического характера", - объяснила пресс-секретарь Госполиции Элина Приедите.

Принимая во внимание краткое описание ситуации, работники правоохранительных органов призвали девушку обратиться в полицию с заявлением, указав в нем всю информацию, которой она располагает.

"Хотим подчеркнуть, что контроль за модельными агентствами не в компетенции Госполиции. Здесь скорее стоит проконсультироваться с Государственной трудовой инспекцией", - посоветовала Приедите.

TVNET обратился в Центр ресурсов для женщин "Марта".

Пресс-секретарь организации ответила, что подобных историй не помнит давно. Последний раз к ней с похожей ситуацией обращались журналисты "Bez tabu".

Но история продолжается...