3 возможности сэкономить, обновляя комнату школьника

Он напоминает о стандартах эргономики - колени при позе сидя должны быть под углом в 90 градусов, а ступни должны находиться на полу. Специалист советует выбирать стол и стулья с регулируемой высотой - такая мебель будет расти вместе с ребенком.

"Мебель, которая создана и сконструирована для детей, и которая растет вместе с ними, благоприятно влияет на здоровье ребёнка и при этом такая мебель - экономичное и практичное решение. Эта мебель будет в пользовании долгие годы и позволит создать пространство, которое действительно понравится ребенку. Растущая мебель, это не только стол и стул, но и кровать и полки. Когда мебель создана для ребёнка, это помогает ему почувствовать себя настоящим хозяином пространства и воспитывать самостоятельность", - говорит дизайнер интерьера.

2. Нет стоит выходить из крайности в крайность

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Создавая детскую с нуля, или обновляя ее, родители часто хотят сделать все и сразу, что значительно повышает траты, что может поубавить пыл и желание что-то переделывать. Дизайнер говорит, что эти траты можно и стоит растянуть, даже на несколько лет, и при этом иметь хорошо меблированную комнату.

"Вы можете обустроить комнату для растущего ребенка, и не нужно покупать все и сразу. Для начала можно купить самое необходимое - кровать, стол, стул и решения для хранения вещей, а все остальные детали потом. Ребенку лучше и веселее будет находиться в просторной, светлой и чистой комнате, чем в пространстве, которое давно не обновлялось и не отвечает его желаниям", - говорит Д. Римкус.

По его словам, выбирая модульную мебель, вы сможете изменять и дополнять ее в будущем при необходимости. Просто добавив ящики, полки и шкафчики, когда в этом будет необходимость.

3. Не слишком много цветов

ФОТО: Пресс-фото

Детская должна быть детской, и не стоит забывать об украшениях в интерьере, ведь они не только добавляют веселья в комнату, но и помогают развивать воображение. Но если сделать комнату слишком цветной, она будет выглядеть перегруженной, и такую комнату сложнее обновить, когда встанет такая необходимость. Зная заранее, что детям всегда нравится всё новое и свежее, есть пару советов, как можно без больших затрат создать настоящую детскую.

"Стены лучше выкрашивать в нейтральные тона, и играть с цветами в текстиле и аксессуарах, например, выбрав любимый цвет ребенка. Гардины, ковер, постельное белье, шкатулки и коробочки и другие небольшие предметы в комнате будет легко заменить, чтобы обновить комнату. Но если стены и мебель насыщенного цвета, вам потребуется больше сил и средств, чтобы ее обновить", - советует дизайнер IKEA. Еще больше возможностей, по словам дизайнера, дают шкафы и шкафчики со сменными фасадами, они меняют облик комнаты на все 100%.