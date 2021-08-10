Вт, 10.08.2021
Нам нужно удержать курс на экономический рост, и главное - не позволить пандемии остановить нашу экономику. Поэтому нам и нужна вакцинация Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1

Бургерная из Латвии попала в рейтинг "50 лучших бургеров Европы"

Международный портал о путешествиях Big 7 Travel ежегодно составляет разнообразные рейтинги, в частности, популярный список "50 лучших бургеров Европы". В этом году популярная латвийская бургерная также попала в этот список. 

На 47 месте это рейтинга оказалось латвийская бургерная Street Burgers. Как отметили в рейтинге, в Street Burgers готовят огромные вкусные гамбургеры с большим выбором крафтового пива. 

Street Burgers - это концепция бургерной, созданная в Латвии, и первая бургерная была открыта в феврале 2013 года. В настоящее время бургерные открыты в 5 местах - в центре Риги, Агенскалнсе, Т/Ц Domina Shopping, Т/Ц SAGA и Лиепае. 

Составители рейтинга отмечают и заведения, где соблюдаются классические традиции и методы, и места, которые выводят любимую миллионами еду на новый уровень.

В новый список лучших бургерных этого года вошли рестораны, фуд-траки и специализированные бургерные по выбору редакции портала. Также составители, как всегда, прислушались к мнению своей многомиллионной аудитории.

На пятом месте в европейском рейтинге оказалась эстонская бургерная VLND Burger. Многие любители популярной уличной еды посещали заведение на рынке Балтийского вокзала в Таллинне. 

С рейтингом The 5th Best Burger in Europe можно ознакомиться здесь.


НАВЕРХ
Back