Бургерная из Латвии попала в рейтинг "50 лучших бургеров Европы"

На 47 месте это рейтинга оказалось латвийская бургерная Street Burgers. Как отметили в рейтинге, в Street Burgers готовят огромные вкусные гамбургеры с большим выбором крафтового пива.

Street Burgers - это концепция бургерной, созданная в Латвии, и первая бургерная была открыта в феврале 2013 года. В настоящее время бургерные открыты в 5 местах - в центре Риги, Агенскалнсе, Т/Ц Domina Shopping, Т/Ц SAGA и Лиепае.

Составители рейтинга отмечают и заведения, где соблюдаются классические традиции и методы, и места, которые выводят любимую миллионами еду на новый уровень.

В новый список лучших бургерных этого года вошли рестораны, фуд-траки и специализированные бургерные по выбору редакции портала. Также составители, как всегда, прислушались к мнению своей многомиллионной аудитории.

На пятом месте в европейском рейтинге оказалась эстонская бургерная VLND Burger. Многие любители популярной уличной еды посещали заведение на рынке Балтийского вокзала в Таллинне.