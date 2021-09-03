Химический пилинг, который опаливает верхний слой кожи. Средства для подавления аппетита, среди побочных эффектов которых - риск сердечной недостаточности. Косметические операции, меняющие внешний вид самого интимного женского места. В наши дни нет недостатка в косметических практиках - от физически болезненных процедур до угрожающих жизни клиента.
Однако всему этому далеко до тех ужасов, на которые были готовы представительницы прекрасного пола во имя красоты, традиций и моды. Рассмотрим самые страшные манипуляции в сфере красоты. P.S. Корсет, ломающий ребра - лишь видимая часть айсберга!
На пути к 48-сантиметровой талии
Изобретение металлических люверсов в XVIII веке позволило затянуть талию женщины туже, чем когда-либо, в ущерб ее здоровью. В модных журналах XIX века рекламировалась 19-дюймовая талия, или 48,26 см. Ношение туго затянутых корсетов не только затрудняло дыхание и движения представительниц слабого пола. В долгосрочной перспективе это приводило к атрофии мышц туловища, деформации, а нередко и переломам ребер, а со временем - к проблемам с хрящами позвоночника. Силуэт модной женщины стоил физического здоровья!
Съесть мышьяк и тут же умереть!