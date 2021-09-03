Химический пилинг, который опаливает верхний слой кожи. Средства для подавления аппетита, среди побочных эффектов которых - риск сердечной недостаточности. Косметические операции, меняющие внешний вид самого интимного женского места. В наши дни нет недостатка в косметических практиках - от физически болезненных процедур до угрожающих жизни клиента.

Однако всему этому далеко до тех ужасов, на которые были готовы представительницы прекрасного пола во имя красоты, традиций и моды. Рассмотрим самые страшные манипуляции в сфере красоты. P.S. Корсет, ломающий ребра - лишь видимая часть айсберга!

На пути к 48-сантиметровой талии

Изобретение металлических люверсов в XVIII веке позволило затянуть талию женщины туже, чем когда-либо, в ущерб ее здоровью. В модных журналах XIX века рекламировалась 19-дюймовая талия, или 48,26 см. Ношение туго затянутых корсетов не только затрудняло дыхание и движения представительниц слабого пола. В долгосрочной перспективе это приводило к атрофии мышц туловища, деформации, а нередко и переломам ребер, а со временем - к проблемам с хрящами позвоночника. Силуэт модной женщины стоил физического здоровья!

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Съесть мышьяк и тут же умереть!

В XIX веке мышьяк широко употреблялся людьми, в основном в Штирии (регион, который включал части современной Австрии и Словении), для создания "цветущего цвета лица и сияющего взгляда". Как описывается в одном информационном листе от 1857 года, мышьяк следовало принимать во время прибывающей Луны. Доза мышьяка ничтожна - как одна крупинка просо. Написано, что, прежде чем увеличивать дозу, нужно привыкнуть к мышьяку. В противном случае это смертельно! Однако если вы перестанете принимать мышьяк, у вас появятся болезненные симптомы отмены, такие как сильная рвота, кровь в моче и мышечные спазмы. Еще один неприятный нюанс - мышьяк не уживается с йодом, который так необходим для работы щитовидной железы. Ах да, забыла добавить: если вы начали употреблять мышьяк и хотите прекратить - это тоже смертельно!