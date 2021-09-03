Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

Из-за новых требований, возможно, вырастут цены на услуги индустрии красоты

ФОТО: delfina pan/Unsplash

С 1 сентября услуги в сфере красоты и здоровья могут оказывать только лица с ковид-сертификатом. Латвийская ассоциация специалистов индустрии красоты опасается, что это, скорее всего, приведет к увеличению стоимости услуг, сообщает Латвийское радио.

В индустрии красоты работают мастера и специалисты различного уровня - от практикующих врачей, работающих в косметологии, до мастеров, предоставляющих такие услуги, как маникюр, педикюр и парикмахерские услуги.

Все медицинские работники уже с июня работали при условии, что у них имеется сертификат Covid-19, а с 1 сентября вступило в силу требование о том, что негативный тест на Covid-19 или сертификат должны иметь и другие сотрудники индустрии красоты. Остальные требования к безопасному оказанию услуги не меняются, подчеркивает Сабине Улберте, президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты.

Специалисты, не вакцинированные против Covid-19, должны проходить тестирование каждые две недели. Однако Улберте не берется предсказывать, заставят ли эти изменения поставщиков услуг красоты вакцинироваться или работать в серой зоне.

"Очень много тех, кто, к сожалению, ушел в подполье за эти семь-восемь месяцев вынужденного простоя. Следующим фактором стала новая налоговая реформа, вступившая в силу 1 июля, и еще этот факт вакцинации.

Я думаю, есть достаточно факторов, которые вынуждают оставаться в серой зоне", - сказала Улберте. Она также допускает, что расходы на тесты повлияют на стоимость услуг.

Хотя требования вступили в силу, не все поставщики услуг это понимают.


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