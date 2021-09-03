Из-за новых требований, возможно, вырастут цены на услуги индустрии красоты

В индустрии красоты работают мастера и специалисты различного уровня - от практикующих врачей, работающих в косметологии, до мастеров, предоставляющих такие услуги, как маникюр, педикюр и парикмахерские услуги.

Все медицинские работники уже с июня работали при условии, что у них имеется сертификат Covid-19, а с 1 сентября вступило в силу требование о том, что негативный тест на Covid-19 или сертификат должны иметь и другие сотрудники индустрии красоты. Остальные требования к безопасному оказанию услуги не меняются, подчеркивает Сабине Улберте, президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты.

Специалисты, не вакцинированные против Covid-19, должны проходить тестирование каждые две недели. Однако Улберте не берется предсказывать, заставят ли эти изменения поставщиков услуг красоты вакцинироваться или работать в серой зоне.

"Очень много тех, кто, к сожалению, ушел в подполье за эти семь-восемь месяцев вынужденного простоя. Следующим фактором стала новая налоговая реформа, вступившая в силу 1 июля, и еще этот факт вакцинации.

Я думаю, есть достаточно факторов, которые вынуждают оставаться в серой зоне", - сказала Улберте. Она также допускает, что расходы на тесты повлияют на стоимость услуг.