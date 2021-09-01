Ср, 1.09.2021
Мой брат занимается бизнесом, которого я не понимаю. Лато Лапса, публицист
Лато Лапса, публицист

С сегодняшнего дня услуги красоты и оздоровления могут оказывать только лица с ковид-сертификатом

Парикмахерская ФОТО: wideonet/Shutterstock.com

С сегодняшнего дня мастера маникюра, педикюра и подологи, а также все работники сферы красоты и оздоровления должны иметь сертификат о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или тестировании, чтобы обслуживать клиентов.

В Министерстве экономики сообщили, что такие требования связаны с предотвращением риска заражения Covid-19.

Ковид-сертификат о вакцинации, факте перенесенного заболевания или тестировании должны предоставлять и получатели услуг.

Исключением из этого требования является оказание индивидуальных услуг в отдельной комнате, где клиент без ковид-сертификата, используя маску, может получить услугу у работника, который вакцинирован или переболел Covid-19 за последние полгода. В этом случае сертификата о тестировании для поставщика услуг будет недостаточно.

В этом режиме одному домохозяйству могут предоставляться услуги бани и сауны.

"Если поставщик и получатель услуги могут доказать вакцинацию от Covid-19 или перенесенное заболевание в течение шести месяцев, люди могут не использовать маски и не обязаны соблюдать ограничение по помещению и перерыв между получателями услуги. В этом случае услуги предоставляются в наиболее безопасном, то есть "зеленом" режиме", - пояснили в министерстве.

Выбор работы в режиме, когда поставщик услуг и/или клиенты только протестированы, должен соответствовать повышенным требованиям безопасности, включая использование масок. Если кумулятивный показатель заболеваемости в стране превысит 120 случаев, поставщики услуг красоты и оздоровления должны обеспечивать 25 квадратных метров площади на каждого посетителя, заявили в министерстве.

В общественных банях, саунах и бассейнах с зонами отдыха должны обеспечиваться 15 квадратных метров площади на каждого посетителя.


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