Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России

Пока что выше всех в голосовании находится олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова (54-е место).

За последние пять лет бывшая гимнастка неизменно попадала в топ-40 рейтинга, а лучшим её результатом является 20-я строчка в 2020 году.

На 78-й позиции пока идёт чемпионка мира среди юниоров в скелетоне Юлия Канакина. Для обладательницы идеального пресса это второе попадание в рейтинг. Год назад она заняла 60-е место.

91-е место занимает дебютантка рейтинга - 18-летняя автогонщица Ирина Сидоркова. "Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей! Я попала в топ-100 самых сексуальных женщин России! Не знаю, как и почему это получилось, это сюрприз, но, если честно, не самый плохой", - отреагировала у себя в Twitter спортсменка.

На две строчки ниже идёт бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая на протяжении шести лет попадает в рейтинг Maxim. Её лучший результат - 46-я строчка в 2016 году.

Ещё одна дебютантка рейтинга - чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

Пока что она лишь на 95-м месте.

"Когда смотришь на Лизу, словосочетание "фигурное катание" наполняется новым, более глубоким и ярким смыслом.

А ведь и правда весьма фигурное оно, это катание…" - говорится в описании профиля Туктамышевой на сайте Maxim.

Наконец, на 98-й строчке расположилась прыгунья в длину Дарья Клишина. Она, как и Шарапова, - ветеран рейтинга Maxim. Легкоатлетка с 2016 года неизменно попадает в топ-100, но выше 39-го места прыгнуть так и не сумела.

Напомним, в прошлом году первое место заняла актриса Любовь Аксёнова, второе - певица Вера Брежнева, а третье место досталось звезде юмористических сериалов и развлекательных шоу Яне Кошкиной.

Читательское голосование продлится до 28 октября, а затем свой выбор сделает жюри, которое будет состоять из 100 известных и авторитетных мужчин, ценителей женской красоты - фотографов, продюсеров, режиссёров и актёров.