Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
На официальном сайте журнала Maxim стартовало ежегодное онлайн-голосование за участниц рейтинга "100 самых сексуальных женщин страны". В числе претенденток оказалось шесть спортсменок.
На официальном сайте журнала Maxim стартовало ежегодное онлайн-голосование за участниц рейтинга "100 самых сексуальных женщин страны". В числе претенденток оказалось шесть спортсменок.
Пока что выше всех в голосовании находится олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова (54-е место).
За последние пять лет бывшая гимнастка неизменно попадала в топ-40 рейтинга, а лучшим её результатом является 20-я строчка в 2020 году.
На 78-й позиции пока идёт чемпионка мира среди юниоров в скелетоне Юлия Канакина. Для обладательницы идеального пресса это второе попадание в рейтинг. Год назад она заняла 60-е место.
91-е место занимает дебютантка рейтинга - 18-летняя автогонщица Ирина Сидоркова. "Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей! Я попала в топ-100 самых сексуальных женщин России! Не знаю, как и почему это получилось, это сюрприз, но, если честно, не самый плохой", - отреагировала у себя в Twitter спортсменка.
На две строчки ниже идёт бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая на протяжении шести лет попадает в рейтинг Maxim. Её лучший результат - 46-я строчка в 2016 году.
Ещё одна дебютантка рейтинга - чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.
Пока что она лишь на 95-м месте.
"Когда смотришь на Лизу, словосочетание "фигурное катание" наполняется новым, более глубоким и ярким смыслом.
А ведь и правда весьма фигурное оно, это катание…" - говорится в описании профиля Туктамышевой на сайте Maxim.
Наконец, на 98-й строчке расположилась прыгунья в длину Дарья Клишина. Она, как и Шарапова, - ветеран рейтинга Maxim. Легкоатлетка с 2016 года неизменно попадает в топ-100, но выше 39-го места прыгнуть так и не сумела.
Напомним, в прошлом году первое место заняла актриса Любовь Аксёнова, второе - певица Вера Брежнева, а третье место досталось звезде юмористических сериалов и развлекательных шоу Яне Кошкиной.
Читательское голосование продлится до 28 октября, а затем свой выбор сделает жюри, которое будет состоять из 100 известных и авторитетных мужчин, ценителей женской красоты - фотографов, продюсеров, режиссёров и актёров.
Итоговый рейтинг будет опубликован на сайте издания, а также в декабрьском выпуске журнала MAXIM.