Аборт: риски, показания и причины, по которым женщины идут на это. Разговор с гинекологом

Медикаментозный, или фармацевтический аборт - это провокация самопроизвольного аборта при помощи лекарственных препаратов. Медикаментозный аборт обычно проводится до полных 9 недель беременности (63 дня с даты последних месячных). Комбинация препаратов мифепристона и мизопростола приводит к полному аборту у 95-98 % женщин. В случаях неэффективности медикаментозного аборта проводится вакуумная аспирация.

(Примечание. И медикаментозный, и хирургический аборт - это искусственное прерывание беременности. Самопроизвольный, спонтанный аборт или выкидыш - это самопроизвольное патологическое прерывание беременности.)

Аборт - это угроза для здоровья женщины и её возможностей в будущем иметь детей?

Аборт на любом сроке беременности может негативно повлиять на организм женщины, в особенности - на органы репродуктивной системы. Последствия могут быть разными, начиная от гормонального дисбаланса и развития различных новообразований, заканчивая бесплодием или более проблемным зачатием. Поэтому, если женщина сомневается насчет проведения данной процедуры, в первую очередь необходимо проконсультироваться с гинекологом, который расскажет о всех возможных рисках.

Медицинские последствия небезопасного аборта зависят от места, где он был проведен, навыков выполнявшего его лица, метода прерывания беременности, здоровья женщины и срока беременности. Риски очень малы, если аборт проводится с участием квалифицированного медицинского работника, соблюдающего все правила, но на риск развития осложнений в любом случае влияют вид прерывания беременности и срок, на котором его провели.

Схожие риски есть и при хирургических процедурах, касающихся шейки матки, и даже при самой беременности. Например, внутриматочные спайки (синдром Ашермана) - довольно редкое осложнение, которое также случается из-за любых внутриматочных процедур. Также возможно воспалительное заболевание органов малого таза, из-за которого в маточных трубах могут образоваться спайки и яйцеклетка не сможет проходить и добираться до матки. Даже после первого эпизода воспалительного заболевания органов малого таза проблемы с зачатием будут наблюдаться в каждом 12-м случае.

Более щадящим считается медикаментозное прерывание беременности. Но и при использовании этого метода последствия применения некоторых лекарственных средств в неправильных дозах с целью прерывания беременности могут быть разными. Однако, имеются данные о том, что даже применение в неправильных дозах может снизить частоту тяжёлых осложнений, а в худшем случае - материнской смертности, наступающей в результате небезопасного хирургического аборта.

Женщины какого возраста сегодня в Латвии чаще всего делают аборты и по каким причинам?

В Латвии аборты совершают в основном благополучные женщины, в то время как семьи, испытывающие финансовые трудности, чаще оставляют ребёнка и отдают его в органы опеки.

Хотя, в Латвии относительно абортов намечаются и положительные тенденции: количество абортов продолжает снижаться уже несколько лет подряд. Например, в 2009 году количество проведённых абортов составило 8 881, а в 2015 году в Латвии было сделано 4 802 искусственных аборта.

(Примечание. Согласно статистике за 2020 год, количество искусственных абортов составило 2 848.)