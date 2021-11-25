Экс-министр Винькеле вошла в правление предприятия группы MFD

Dziedniecība управляет группой MFD. Оборот Dziedniecība в 2020 году составил 14 млн евро, прибыль - менее 1 млн евро. Его владельцами являются Наталия Точиленко - 35,61%, Александр Точиленко - 35,61%, Галина Мурачковская - 22,48%, а 6,29% долей капитала Dziedniecība принадлежат Veselības korporācija, которым также владеет Александр Точиленко.

Напомним, Винькеле лишилась должности министра здравоохранения в начале этого года, когда премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил ей недоверие из-за проблем в организации поставок вакцин против Covid-19.