Кариньш выразил недоверие Илзе Винькеле

Премьер подчеркнул, что Латвия долгое время борется с пандемией Covid-19 и находится на решающем этапе этой борьбы, когда следует осознавать, что единственный способ снять ограничения, вернуться к нормальной жизни и возобновить целенаправленное развитие - это как можно более быстрая иммунизация общества.

"В основе ее должен быть четкий и понятный для общества план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что в тот момент, когда мы могли бы действовать быстро и превентивно, отсутствовал четкий и понятный план действий.

Последствиями этого стали интерпретации и дезинформация, от которых страдаем все мы как общество. Дальше так продолжаться не может", 1

- сказал Кариньш.

По его словам, план доступности вакцин является документом национального уровня и государственным приоритетом. План должен дать ответ на основной вопрос - как обеспечить доступность вакцин для населения в кратчайшие сроки и эффективно организовать процесс логистики и коммуникации.

В разработку плана и его координированную реализацию должны быть вовлечены все учреждения, близкие к населению, в частности, самоуправления и семейные врачи.

"Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем информирую партнеров по коалиции. В правительственной команде я жду энергичного человека с ясным видением того, как убедительно возглавить и придать новый импульс нашей борьбе с пандемией", - сказал Кариньш.