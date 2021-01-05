Ср, 6.01.2021
Понятно, что борьба не закончена, и определенные ограничения должны сохраниться Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Винькеле приняла требование отставки

Илзе Винькеле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Требование отставки министра здравоохранения является попыткой премьер-министра Кришьяниса Кариньша переложить ответственность и найти виновного в нескоординированном и не особенно удачном управлении кризисом, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!").

По ее словам, премьер-министр как руководитель правительства имеет право потребовать отставки министра, и она обязана принять это требование.

На вопрос, подаст ли она в отставку, как этого потребовал премьер, Винькеле ответила, что альтернативы нет.

Министр также сообщила, что узнала об отставке от коллег, поскольку премьер-министр сначала созвал заседание совета по сотрудничеству коалиции, на котором среди прочего обсуждался план вакцинации от Covid-19. Винькеле была готова принять участие во встрече, но ее не пригласили.

На вопрос о следующем потенциальном министре здравоохранения Винькеле ответила, что видит кандидата в рядах своей партии, но называть конкретного имени не стала.

Как сообщалось, Кариньш во вторник выразил недоверие Винькеле и потребовал ее отставки.

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