Знаете ли вы, для чего нужна каждая из четырех сторон терки?

Широкая сторона с крупными зубцами

Это та сторона, которой пользуются чаще всего, и, кажется, она в объяснении не нуждается. На ней можно натирать практически все - от овощей до сыра и масла. Но для чего нужны остальные стороны?

ФОТО: Jason Deines/Pexels.com

Широкая сторона с мелкими зубцами

На этой стороне отверстия чуть меньше, чем на первой. Эту сторону используют для натирания сыра, чтобы тот быстрее растаял или, например, для подготовки свежего огурца для какого-нибудь соуса. Часто на этой части натирают морковь и цукини, если планируется их использование для выпечки - срезы будут настолько тонкими, что придадут тесту необходимый вкус.

Режущая сторона

На этой стороне - от одного до трех лезвий, которые предназначены для нарезки сыра, овощей или твердых фруктов. Эта сторона нерегулируемая и часто не такая острая, ее редко используют, но попробуйте - вдруг она вам подойдет и справится с задачей.

Сторона терки, напоминающая звездочки