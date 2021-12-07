Мелбарде: санкции против Белоруссии не являются самоцелью для ЕС

По словам Мелбарде, если Александр Лукашенко не изменит свою политику, Евросоюзу придется ввести и шестой пакет санкций против Беларуси, потому что для ЕС неприемлемы действия белорусских властей - преднамеренный и искусственный миграционный кризис, сопровождающийся конфронтационной риторикой и угрозами, с которыми теперь сталкиваются Латвия, Литва и Польша. Мелбарде подчеркнула, что сейчас важно продолжать повышать осведомленность международного сообщества о том, что происходит на границе Белоруссии с ЕС.

Европарламентарий обращает внимание на то, что президент России в последние недели вернулся к теме гарантий безопасности, неоднократно публично подчеркнув, что России необходимы юридически закрепленные гарантии безопасности от США и их союзников, включая обещание, что расширение НАТО на Восток не состоится.

"Нынешняя риторика России бросает серьезные политические вызовы. В то же время внутриполитическая ситуация в России резко ухудшается, особенно в области прав человека и демократических свобод.

Целенаправленному уничтожению подлежат оппозиция, независимые СМИ и неправительственные организации, также сильно ограничивается автономия независимых вузов и возможности сотрудничества с зарубежными странами", - сказала политик.

По ее мнению, очевидно, что в такой ситуации политика ЕС в отношении России должна быть принципиальной, укрепляющей устойчивость и твердо защищающей наши ценности. Компромиссы с Россией недопустимы во имя прагматизма, иначе агрессия со стороны России только возрастет.

"В своей агрессии против Украины Россия пытается повлиять на внешний и внутренний политический выбор суверенной, демократической страны. ЕС должен послать мощный сигнал о неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной неделимости Украины", - сказала Мелбарде.

Как сообщалось ранее, министры стран-членов ЕС в четверг, 2 декабря, одобрили пятый пакет санкций против Беларуси, согласно источникам в дипломатических кругах.

Пятый пакет санкций принят в ответ на гибридную атаку на Евросоюз со стороны белорусского диктатора Лукашенко.