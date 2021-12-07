Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС и США. Под запрет попали и продукты питания

Это мясо-молочная продукция, фрукты и овощи, кондитерские товары, жир, соль и другие категории.
Запрет не коснется товаров для личного потребления, детского питания и критического импорта.
Постановление будет действовать в течение 6 месяцев с 1 января 2022 года.
Постановление №700 Совет Министров принял 6 декабря. Как написано в самом документе, постановление принято "в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь".
Чего нельзя будет ввозить?
Перечень запрещенных товаров довольно широк и выглядит так:
- свиньи живые,
- мясо крупного рогатого скота (КРС), свежее или охлажденное, замороженное,
- свинина, свежая, охлажденная или замороженная,
- субпродукты КРС и других животных,
- мясо и пищевые субпродукты домашней птицы,
- мясо соленое, сушеное и копченое, пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов,
- молоко и молочная продукция, за исключением безлактозной продукции,
- овощи, за исключением посевного материала,
- фрукты и орехи,
- жир свиной и домашней птицы, КРС, овец и коз, лярд-стеарин и другие животные масла,
- колбасы и аналогичные продукты,
- кондитерские изделия (кроме какао-порошка),
- соль,
- другие пищевые продукты (коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 1901 90, 2106 90).
Запрет не затрагивает товары для личного потребления, детского питания и критического импорта.
Теперь с полок весь импорт будут снимать?
Нет. Постановление не распространяется на товары, которые были или будут ввезены до 1 января 2022 года, когда оно вступит в силу.
Кто может ввозить "санкционку"?
- обычные люди, когда везут из-за границы что-либо для личного потребления,
- производители для переработки в пределах специальных квот.
А что будет вместо запрещенных товаров?
Совет министров в своем постановлении требует от Министерства сельского хозяйства, "Белгоспищепрома", облисполкомов и Мингорисполкома обеспечить "насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом пищевой продукции производства Республики Беларусь".
Совет министров также требует, чтобы МАРТ, Министерство сельского хозяйства и "Белгоспищепром", а также производители и торговые организации придерживались "установленного параметра индекса потребительских цен".
Когда начнет действовать запрет?
Постановление будет действовать в течение 6 месяцев с 1 января 2022 года.