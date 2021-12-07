Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС и США. Под запрет попали и продукты питания

Это мясо-молочная продукция, фрукты и овощи, кондитерские товары, жир, соль и другие категории.

Запрет не коснется товаров для личного потребления, детского питания и критического импорта.

Постановление будет действовать в течение 6 месяцев с 1 января 2022 года.

Постановление №700 Совет Министров принял 6 декабря. Как написано в самом документе, постановление принято "в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь".

Чего нельзя будет ввозить?

Перечень запрещенных товаров довольно широк и выглядит так:

свиньи живые,

мясо крупного рогатого скота (КРС), свежее или охлажденное, замороженное,

свинина, свежая, охлажденная или замороженная,

субпродукты КРС и других животных,

мясо и пищевые субпродукты домашней птицы,

мясо соленое, сушеное и копченое, пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов,

молоко и молочная продукция, за исключением безлактозной продукции,

овощи, за исключением посевного материала,

фрукты и орехи,

жир свиной и домашней птицы, КРС, овец и коз, лярд-стеарин и другие животные масла,

колбасы и аналогичные продукты,

кондитерские изделия (кроме какао-порошка),

соль,

другие пищевые продукты (коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 1901 90, 2106 90).

Запрет не затрагивает товары для личного потребления, детского питания и критического импорта.

Теперь с полок весь импорт будут снимать?

Нет. Постановление не распространяется на товары, которые были или будут ввезены до 1 января 2022 года, когда оно вступит в силу.

Кто может ввозить "санкционку"?

обычные люди, когда везут из-за границы что-либо для личного потребления,

производители для переработки в пределах специальных квот.

А что будет вместо запрещенных товаров?

Совет министров в своем постановлении требует от Министерства сельского хозяйства, "Белгоспищепрома", облисполкомов и Мингорисполкома обеспечить "насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом пищевой продукции производства Республики Беларусь".

Наверное, цены вырастут?

Совет министров также требует, чтобы МАРТ, Министерство сельского хозяйства и "Белгоспищепром", а также производители и торговые организации придерживались "установленного параметра индекса потребительских цен".

Когда начнет действовать запрет?