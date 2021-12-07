Вт, 7.12.2021
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Гунтарс Левицс, глава правления Clean R

Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС и США. Под запрет попали и продукты питания

ФОТО: Наша Нiва

Совет Министров Беларуси принял постановление №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", в нем определены категории товаров, запрещенных к ввозу и реализации в Беларуси из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства, Черногории и Швейцарии, пишет "Наша Нива".

Это мясо-молочная продукция, фрукты и овощи, кондитерские товары, жир, соль и другие категории.

Запрет не коснется товаров для личного потребления, детского питания и критического импорта.

Постановление будет действовать в течение 6 месяцев с 1 января 2022 года.

Постановление №700 Совет Министров принял 6 декабря. Как написано в самом документе, постановление принято "в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь".

Чего нельзя будет ввозить?

Перечень запрещенных товаров довольно широк и выглядит так:

  • свиньи живые,
  • мясо крупного рогатого скота (КРС), свежее или охлажденное, замороженное,
  • свинина, свежая, охлажденная или замороженная,
  • субпродукты КРС и других животных,
  • мясо и пищевые субпродукты домашней птицы,
  • мясо соленое, сушеное и копченое, пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов,
  • молоко и молочная продукция, за исключением безлактозной продукции,
  • овощи, за исключением посевного материала,
  • фрукты и орехи,
  • жир свиной и домашней птицы, КРС, овец и коз, лярд-стеарин и другие животные масла,
  • колбасы и аналогичные продукты,
  • кондитерские изделия (кроме какао-порошка),
  • соль,
  • другие пищевые продукты (коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 1901 90, 2106 90).

Запрет не затрагивает товары для личного потребления, детского питания и критического импорта.

Теперь с полок весь импорт будут снимать?

Нет. Постановление не распространяется на товары, которые были или будут ввезены до 1 января 2022 года, когда оно вступит в силу.

Кто может ввозить "санкционку"?

  • обычные люди, когда везут из-за границы что-либо для личного потребления,
  • производители для переработки в пределах специальных квот.

А что будет вместо запрещенных товаров?

Совет министров в своем постановлении требует от Министерства сельского хозяйства, "Белгоспищепрома", облисполкомов и Мингорисполкома обеспечить "насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом пищевой продукции производства Республики Беларусь".

Наверное, цены вырастут?

Совет министров также требует, чтобы МАРТ, Министерство сельского хозяйства и "Белгоспищепром", а также производители и торговые организации придерживались "установленного параметра индекса потребительских цен".

Когда начнет действовать запрет?

Постановление будет действовать в течение 6 месяцев с 1 января 2022 года.


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