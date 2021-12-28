Живший в монастыре ослик слишком быстро состарился и умер: в его смерти разбирается Госдума

Труп ослика обнаружили рядом с трассой. Об этом сообщили интернет-пользователи в "ВКонтакте".

"На повороте после деревни Орлово, в сторону деревни Мишино, на обочине в сугробе лежит ослик. Лежит вторые сутки! Когда сегодня мы выехали на место, ослик уже заживо замерз!"- говорится в группе "Подслушано в Муроме ♥ Муром".

В комментариях пользователи опознали осла Моисея из Спасо-Преображенского монастыря, и предположили, что животное оставили умирать на морозе.

Глава пресс-службы епархии Артемий Чернов подтвердил изданию "Подъем", что их осел Моисей действительно скончался. Причиной смерти стала якобы старость, а на обочине труп был оставлен из-за форс-мажора с транспортом. И призвал людей не беспокоиться о мертвых животных, идти в храм.

Ослик Моисей провел в монастыре три-четыре года. Волонтеры уточнили, что Моисей не мог умереть от старости. Ему было всего пять лет, а средняя продолжительность жизни этих животных достигает примерно 30 лет.

В 2019 году у Моисея была доброкачественная опухоль, но ее благополучно удалили. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что Госдума займется этим делом: "С этим осликом надо разобраться, что это за ситуация, кто его оставил на улице и что послужило причиной его гибели".