ЧС продлят, у сертификатов появится срок годности. Новые решения

Планируются также изменения относительно срока действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для получения услуг и путешествий, однако изменения не повлияют на выполнение трудовых обязанностей. Ожидается, что сертификаты о вакцинации будут действительны в течение девяти месяцев, а для тех, кто привился вакциной Johnson & Johnsnon, будет установлен более короткий период - пять месяцев.

На пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что сегодня коалиция поддержала поданное Минздравом месяц назад предложение - с 15 февраля "запустить" новую систему сроков действия сертификатов.

Тем, у кого к 15 февраля пройдет пять месяцев после вакцинации Johnson & Johnsnon, будет необходимо получить бустерную дозу, в противном случае их сертификаты станут недействительными. Привившимся вакцинами от других производителей будет определен период в девять месяцев после первичной вакцинации,

сказал Павлютс.

Обосновывая введение срока действия сертификатов о вакцинации, Кариньш привел сравнение с телефонной батареей. "Мы знаем - если мы зарядили телефон, он работает очень хорошо, но обычно нам приходится заряжать его на следующую ночь, потому что аккумулятор со временем садится. Точно так же эти вакцины чрезвычайно сильны и защищают людей, человеческие жизни, защищают от серьезного заболевания, но, как и в случае с аккумулятором для телефона, они теряют свою эффективность. Поэтому нам придется время от времени, так сказать, подзаряжать аккумулятор вакцинации", - пояснил премьер.

Планируется расширить тестирование на Covid-19, особенно в частном секторе.

Решение о продлении режима ЧС еще должно принять правительство, а затем его должен утвердить парламент.

Правительство планирует принять решение в четверг, 6 января.

По словам Кариньша, идея о том, что демократическое государство могло бы полностью преодолеть распространение Covid-19 с помощью ограничений, невозможна - для этого требуется индивидуальное участие каждого члена общества. Он сказал, что только Китай выбрал подход по введению строгих "локдаунов" даже в случае небольших вспышек заболеваемости, в то время как, например, в Европе, включая Латвию, был выбран подход, не ущемляющий права индивида и экономическое развитие в той мере, насколько это возможно.

"Мы пытаемся [бороться с Covid-19] не с помощью ограничений в качестве главного оружия, а посредством защиты человека в качестве главного оружия.

И мы - люди - можем защитить себя индивидуально, взяв на себя индивидуальную ответственность, а именно посредством вакцинации, ношения масок и тестирования. Такая стратегия, разработанная ранее, продолжается сегодня и будет продолжена в будущем", - сказал Кариньш.

Глава правительства считает, что причины, по которым люди все еще заражаются коронавирусом, связаны с несоблюдением элементарных мер безопасности, отказом о вакцинации, а также с тем, что вирус очень заразен.

Премьер-министр пообещал, что механизмы финансовой поддержки будут доступны для предпринимателей до тех пор, пока действуют ограничения.