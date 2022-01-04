И старшие дети смогут заниматься спортом в помещении, показав школьный тест

По его словам, в прошедшие месяцы можно было наблюдать тенденцию, что многие родители везут своих детей тренироваться и в соседние страны, что определенно не является самым безопасным решением и делает, по его мнению, ситуацию еще более опасной.

По мнению Домбравы, если в школах экспресс-тесты нужно делать несколько раз в неделю и они отрицательны, то по-настоящему нет аргументов, почему дети не могут заниматься спортом в помещениях. Это и есть основной аргумент, почему коалиция решила уточнить эти нормы.

Представитель Новой консервативной партии Янис Борданс также считает, что нынешние ограничения по отношению к детскому спорту "преувеличены". По имеющейся в его распоряжении информации, в праздничное время многие жители Латвии поехали за границу, чтобы заняться там спортом, были даже латвийские спортивные команды, которые организовали в Литве соревнования и тренировки.

И у Домбравы есть информация, что наблюдается тенденция к тому, что детей регулярно возят тренироваться за пределы Латвии, но дети, родители которых не могут себе позволить такое осуществить, не тренируются, "их здоровье ухудшается и спортивные навыки пропадают".

"Это уточняющая поправка, которую, я думаю, могли ввести еще раньше",

- добавил депутат от Национального объединения.

Нынешнее регулирование предусматривает, что в спортивных тренировках могут принять участие дети в возрасте с 12 лет с ковид-сертификатом, в свою очередь младшим детям достаточно отрицательного теста на Covid-19 в рамках скрининга в образовательном учреждении. Такое требование было установлено, так как детям с 12 лет уже длительное время доступна возможность вакцинироваться против Covid-19, тогда как у младших детей такая возможность появилась лишь в конце года.

Учащиеся одного класса в рамках одной тренировочной группы и сейчас могут заниматься спортом с отрицательным тестом на Covid-19, полученным в рамках школьного скрининга.