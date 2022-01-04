В коалиции заговорили о возможности введения обязательной вакцинации для лиц старше 60 лет

Политик сказал, что вакцинация "занимает особое место" в контексте омикрон-варианта коронавируса. По его словам, население должно знать, что в результате заражения вирусом омикрон-варианта в больницы и в число умерших в Латвии в первую очередь будут попадать непривитые люди старшего возраста.

Министр отметил, что в настоящее время в Латвии еще примерно 100 000 людей старше 60 лет не вакцинированы против Covid-19, и подчеркнул, что

для повышения эпидемиологической безопасности необходимо вакцинировать еще не менее 50 000 человек в этой возрастной группе.

Сегодня на заседании коалиционных партий обсуждались возможность введения обязательной вакцинации для данной группы риска и конкретные решения о том, как реализовать идею на практике, но обсуждение этого вопроса будет продолжено.

Павлютс отметил, что сегодня на собрании было высказано много разных мнений. Коалиция единогласна в том, что необходимо найти способ вакцинировать по крайней мере еще 50 000-60 000 пожилых людей, которые не получили ни одной вакцины против Covid-19. Министр здравоохранения подчеркнул, что это даже более важная задача, чем популяризация бустерной вакцинации, поскольку она оказывает более значительное влияние на спасение жизней.

Коалиция пока не приняла конкретного решения по стимуляции населения этой группы к вакцинации, так как специалисты должны оценить практические возможности внедрения некоторых мер, которые сделали бы это решение не только "декларативным, но и эффективным".

"Впереди еще много работы", - сказал Павлютс.