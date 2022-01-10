Вокалист Depeche Mode рассказал о переходе в православие
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан (Dave Gahan) рассказал о своем переходе в греческое православие в беседе с газетой "Известия". Музыканта цитирует Lenta.ru.
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан (Dave Gahan) рассказал о своем переходе в греческое православие в беседе с газетой "Известия". Музыканта цитирует Lenta.ru.
По словам Гаана - это было не совсем его решение. Дело в том, что он женился на девушке греческого происхождения: "Для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие".
Музыкант отметил, что церемония прошла по всем правилам.
Гаан признался, что любит посещать православные храмы. Но делает он это не ради церковного культа.
"Я не столь религиозен сегодня", - заметил он.
Напомним, в сентябре 2020 года православие принял французский актер Жерар Депардье.