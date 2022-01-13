В Пурвциемсе открылся новый Lidl. Жаворонкам раздавали горячие напитки

Принимая во внимание все действующие правила безопасности, новейший магазин Lidl с торжественной церемонией перерезания ленты в 7 утра открыли заведующая магазином Дарья Пукьяне, региональный руководитель Lidl Latvija Лиене Пилмане и руководитель по продажам Мануэль Грубмиллер (Manuel Grubmüler). Первых нетерпеливo ожидающих клиентов магазина согрели ритмы музыки и бесплатные горячие напитки.

Первые пятнадцать магазинов Lidl в Латвии были открыты 7 октября 2021 года. В декабре к ним присоединились магазины на Тейке и в Зиепниеккалнсе. Открытие новых магазинов Lidl состоится и в дальнейшем.

Новый магазин - это светлое здание, которое встречает своих клиентов ароматом свежего хлеба и низкими ценами на продукты высокого качества. В этом магазине создан расширенный фруктовый и овощной отдел.

Последующие четыре недели клиентам магазина на улице Стирну предлагаются особые предложения, которые не будут доступны в других магазинах Lidl.

Магазин Lidl нa Стирну, 31, построен возле одной из самых активных улиц района. За счет средств предприятия была приведена в порядок ближайшая окрестность магазина - улучшена используемая пешеходами и автомобилистами инфраструктура, построены новые пешеходные дорожки, для нужд клиентов магазина благоустроена автостоянка на 104 автомобиля, немного перемещена и построена удобная остановка общественного транспорта. Когда-то пустующую площадку вокруг магазина озеленят 590 новых деревьев и кустарников стоимостью более 25 тысяч евро.

Готовясь к введению системы депозитов с 1 февраля 2022 года, предприятие уже обустроило в новом магазине помещения для приема и обработки депозитной тары. Магазин на улице Стирну, как и все магазины Lidl в Латвии, используется только 100% местное "зеленое электричество", производимое Latvenergo .

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в 2020 финансовом году достиг 125,3 миллиарда евро. В настоящее время в Lidl работает более 341 000 человек в 32 странах мира. Lidl имеет около 11 550 магазинов и более 200 логистических центров: компания работает в 30 странах.

SIA Lidl Latvija было основано в феврале 2018 года. В настоящее время предприятие концентрируется на строительстве собственной торговой сети в Латвии.