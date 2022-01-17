Буря в Латвии: ветер утихает, пострадал Домский собор, у 20 тысяч домов отключено электричество

Cбои в электричестве

Из-за продолжающегося сильного ветра к 16:00 было нарушено электроснабжение примерно у 20 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, говорится в сообщении предприятия в Twitter.

❗️Turpinoties spēcīgajam vējam, ap 16.00 elektroapgāde traucēta aptuveni 20 000 klientu visā Latvijā. Šobrīd lielākais atslēgto klientu skaits ir Bauskā, kā arī Saulkrastu, Jelgavas, Kuldīgas novadā. 👉Aktuālā situācija elektrotīklā: https://t.co/5U6mrXcZ4U — Sadales tīkls (@Sadalestikls) January 17, 2022

В настоящее время наибольшее количество отключений в Бауске, а также в Саулкрастском, Елгавском и Кулдигском краях.

При сильном ветре могут ломаться деревья и их ветви, разрывая провода электролиний и создавая опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому компания призывает проявлять особую осторожность вблизи линий электропередачи и электрооборудования. При возникновении опасной ситуации не следует приближаться к месту происшествия, а немедленно сообщить в Sadales tīkls по бесплатному номеру 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Следить за ситуацией в электросети можно по цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где содержится информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если по конкретному адресу зарегистрирована неисправность, это означает, что специалисты уже работают над ее устранением и повторно сообщать о ней не нужно. Это разгрузит телефонную линию для сообщений о неисправностях и позволит оперативно дозвониться тем, кто находится в опасной ситуации.

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Минимум в пяти случаях деревья упали на автомобили. Еще в нескольких случаях были получены вызовы на сорванные конструкции крыш.

Вызовы поступают преимущественно из Риги и Юрмалы.

Ситуация изменчивая, так как вызовы поступают каждые несколько минут.

Так, в Риге ветром частично сорвало часть покрытия крыши Домского собора.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По информации Rīgas meži, во время бури ветер повалил в рижских парках большое количество деревьев.

Предприятие предупреждает, что сегодня находиться в главных парках столицы, а также в лесах в Риге и в пригороде, опасно.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сильный ветер валит деревья и ломает их ветви на всех территориях, находящихся в ведении предприятия.

В волости Рогас Талсинского края дерево упало на грузовой микроавтобус, однако люди в результате происшествия не пострадали.

В свою очередь в Пурвциемсе сломанное ветром дерево упало на забор детского сада. К счастью, детей на тот момент на улице не было, никто не пострадал.

В Лиепае ветер опрокинул заборы, сорвал рекламы, сломал несколько деревьев и их ветви. Местами ветер оторвал фрагменты крыш и фасадов зданий, однако до середины дня серьезных разрушения зафиксировано не было.

В Каугури сильным ветром у многоэтажного дома сорвало утепление.

В Адажи у жилого дома на улицу Вецкулу снесло крышу, проинформировал в своем Facebook мэр Адажи Марис Спринджукс.