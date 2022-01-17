Пн, 17.01.2022
Во время такого ветра могут ломаться деревья, а людям на улице нужно остерегаться предметов и мусора, которые может разносить ветер. Возможны также сбои в электроснабжении прогноз погоды на понедельник, 17 января
прогноз погоды на понедельник, 17 января

Из-за бури в Риге задерживается или не курсирует общественный транспорт

Сильная метель в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Из-за неблагоприятных погодных условий в Риге задерживается общественный транспорт, а на некоторых маршрутах движение прекращено, сообщает в Twitter предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.

Из-за сломанного дерева остановлено движение на 16-м автобусном маршруте по направлению на Муцениеки. По этой же причине остановились автобусы на 26-м маршруте по направлению на Катлакалнс.

По техническим причинам на ул. Миера остановилось движение трамваев 11-го маршрута.

Как сообщалось, в понедельник в середине дня порывы северного, северо-западного ветра в Даугавгриве и Кундзиньсале достигли 30 метров в секунду.

В центре столицы максимальная скорость ветра в порывах около двух часов дня составляла 28 метров в секунду. Столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года.

Галерея: Сильная метель в Риге

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня.

Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.


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