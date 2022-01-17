Из-за бури в Риге задерживается или не курсирует общественный транспорт

Из-за сломанного дерева остановлено движение на 16-м автобусном маршруте по направлению на Муцениеки. По этой же причине остановились автобусы на 26-м маршруте по направлению на Катлакалнс.

По техническим причинам на ул. Миера остановилось движение трамваев 11-го маршрута.

Как сообщалось, в понедельник в середине дня порывы северного, северо-западного ветра в Даугавгриве и Кундзиньсале достигли 30 метров в секунду.

В центре столицы максимальная скорость ветра в порывах около двух часов дня составляла 28 метров в секунду. Столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года.

Галерея: Сильная метель в Риге

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня.