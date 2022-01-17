Пн, 17.01.2022
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Фатих Бироль, руководитель Международного энергетического агентства

В Каугури женщина погибла из-за упавшей ветки дерева

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 17 января, из-за упавшей ветки дерева в Каугури погибла пожилая женщина, это порталу TVNET подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Вызов был получен незадолго до 14:00. На женщину упала ветка, от полученных травм она скончалась.

Уже сообщалось, что в понедельник из-за сильного ветра в Юрмале и Риге было объявлено красное предупреждение. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду.

Среди прочих разрушений ветер повредил крышу Домского собора и снес крышу жилого многоэтажного дома в Адажи.


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