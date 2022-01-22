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Джокович вложился в разработку лекарства от Covid-19. У учёных есть вопросы к "инновации"

ФОТО: AP Photo/Darko Bandic

На прошлой неделе сербского теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии. Страна не пускает невакцинированных иностранцев, и правительство не стало делать исключение для этого известного и до сих пор не привившегося спортсмена. А уже на этой неделе стало известно, что Джокович приобрёл контрольный пакет акций компании, занимающейся разработкой лекарства от коронавируса. Однако в научном сообществе возникли вопросы к "инновации".

О том, что сербский теннисист владеет контрольным пакетом акций датской биотехнологической QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарства от Covid-19, стало известно из сообщения гендиректора компании Ивана Лонкаревича агентству Reuters 19 января - спустя несколько дней после депортации Джоковича из Австралии.

По словам представителя QuantBioRes, в компании работают всего десять исследователей, которые занимаются разработкой пептида, препятствующего заражению клеток человека коронавирусом. Лонкаревич добавил, что начать клинические испытания в Великобритании компания планирует уже этим летом.

"Медуза" изучила сайт QuantBioRes, на котором компания заявляет, что с помощью "уникальной и новой" технологии Resonant Recognition Model (RRM) - "резонансной модели распознавания" -  разрабатывает лечение от ретровирусов и бактерий, устойчивых к антибиотикам. По утверждению QuantBioRes, RRM - "биофизическая модель, которая основана на выводах, что определённые периодичности/частоты в распределении энергии свободных электронов вдоль белка играют важную роль для биологической функции белка, взаимодействия с белковыми рецепторами и других целей".

По мнению учёных, метод лечения, над которым работают в QuantBioRes, по степени научной доказанности аналогичен гомеопатии, а саму компанию лишь с натяжкой можно назвать биотехнологической, пишет "Медуза" со ссылкой на инфекциониста, профессора медицинской школы Австралийского национального университета Питера Колиньона и биолога-онколога, доцента Университета Южного Уэльса в Сиднее Даррена Сондерса.

На прозвучавшую критику представитель QuantBioRes отвечает: "Это потому что мы - новаторы". По словам Лонкаревича, Илон Маск и Галилео Галилей тоже сталкивались с критикой, впервые высказав свои идеи.

Как заявляет Лонкаревич, первая ракетка мира приобрёл 80% акций QuantBioRes ещё в 2020 году. Новак Джокович владеет 40,8% компании, ещё 39,2% принадлежат его супруге Елене.


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