Джокович вложился в разработку лекарства от Covid-19. У учёных есть вопросы к "инновации"

О том, что сербский теннисист владеет контрольным пакетом акций датской биотехнологической QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарства от Covid-19, стало известно из сообщения гендиректора компании Ивана Лонкаревича агентству Reuters 19 января - спустя несколько дней после депортации Джоковича из Австралии.

По словам представителя QuantBioRes, в компании работают всего десять исследователей, которые занимаются разработкой пептида, препятствующего заражению клеток человека коронавирусом. Лонкаревич добавил, что начать клинические испытания в Великобритании компания планирует уже этим летом.

"Медуза" изучила сайт QuantBioRes, на котором компания заявляет, что с помощью "уникальной и новой" технологии Resonant Recognition Model (RRM) - "резонансной модели распознавания" - разрабатывает лечение от ретровирусов и бактерий, устойчивых к антибиотикам. По утверждению QuantBioRes, RRM - "биофизическая модель, которая основана на выводах, что определённые периодичности/частоты в распределении энергии свободных электронов вдоль белка играют важную роль для биологической функции белка, взаимодействия с белковыми рецепторами и других целей".

По мнению учёных, метод лечения, над которым работают в QuantBioRes, по степени научной доказанности аналогичен гомеопатии, а саму компанию лишь с натяжкой можно назвать биотехнологической, пишет "Медуза" со ссылкой на инфекциониста, профессора медицинской школы Австралийского национального университета Питера Колиньона и биолога-онколога, доцента Университета Южного Уэльса в Сиднее Даррена Сондерса.

На прозвучавшую критику представитель QuantBioRes отвечает: "Это потому что мы - новаторы". По словам Лонкаревича, Илон Маск и Галилео Галилей тоже сталкивались с критикой, впервые высказав свои идеи.