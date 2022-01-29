Саша Пивоварова: "русская Кейт Мосс", "модель-инопланетянка" и художница

Супермодель Саша Пивоварова - лицо и амбассадор двух известных мировых брендов - Prada и Chanel Карла Лагерфельда. Она входит в престижный список фотомоделей мира высокой моды вместе с такими звездами, как Джоан Смоллс, Кэролин Мерфи, Ирина Шейк, Джейми Бочерт, Белла Хадид и Тейлор Хилл.

От мечты стать художницей к контракту модели

Саша Пивоварова коренная москвичка. Она всегда мечтала стать художницей и для этого в 2005 году поступила в Российский гуманитарный факультет истории и искусств. Однако еще будучи студенткой, девушка заключила свой первый контракт с модельным агентством Копенгагена Unique Models. Это событие стало поворотным.

Любопытный факт: первые фотосессии для портфолио Пивоваровой делал ее будущий супруг - фотограф Игорь Вишняков.

Признание в фэшн-мире

В 2005 году креативный директор Prada заказал Сашу у ее агентства на шесть сезонов вперед. Кстати, на счету россиянки - абсолютный мировой рекорд по числу бесперебойных рекламных кампаний для итальянского дома.

Еще один любопытный факт: английский язык Саша освоила всего за четыре месяца - нужно было отвечать на вопросы людей, которые звали то на примерку Gucci, то на шоу Giorgio Armani и John Galliano.

В 2007 году Саша Пивоварова была признана одной из самых перспективных супермоделей мира по версии журнала Vogue. В итальянской версии этого издания она появлялась больше десяти раз, побив все рекорды в топ-списке "Лучшая модель обложки". Это связано с ее уникальной внешностью. Сашу даже называют "инопланетянкой", многие ее фотосессии делает известный фэшн-фотограф Стивен Майзел.

Кстати, портал ­Models.com даже включил Пивоварову в рейтинг Icons. Она снималась для эротического элитного календаря Pirelli, став настоящей звездой выпуска 2008 года. В 2009 году супермодель начала делить первое место с другой известной российской моделью Наташей Поли (в рейтинге "Топ-50" по версии Models.com).

Образ жизни, путь художницы и карьера в кино

С годами Саша стала вегетариан­кой и категорически отказалась от спиртного.

Мечту стать художницей она не забросила. Даже поселившись в Нью-Йорке, она активно рисовала. Ее работы даже появились во французском Vogue. Большей частью Пивоварова изображала саму себя или подружек-моделей.

Ее работы можно увидеть в галереях Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

В 2011 году модель попробовала силы в роли дизайнера - публике представили коллекцию пижам для Gap: майки и брюки Sasha Pivovarova for Gap разрисованы фрагментами любимых сказок.

Пивоварова успела сняться в кино. В боевике "Время" (2011) она сыграла бабушку героини Аманды Сейфрид. В жизни девушки - ровесницы, но боевик-то фантастический, а сюжет был завязан на покупке вечной молодости. В 2015 году Саша появилась в картине "Ограбление".

Личная жизнь

СМИ известно только об одном романе российской фотомодели. Еще студенткой Александра познакомилась с фотографом Игорем Вишняковым. Их отношения называют "любовью на всю жизнь".

Игорь на 17 лет старше Саши. Он тоже художник. Вероятно, этим изначально и покорил модель.

Пара отпраздновала свадьбу в Таиланде в 2009 году. Журнал Vogue опубликовал снимок влюбленной пары на своей обложке. Весной 2012 года Саша подарила мужу дочку, которую назвали Миа Айсис, а в 2019 году родилась София Афина. Имена детей связаны с эзотерическими и духовными практиками Игоря.

ФОТО: https://www.instagram.com/sasha_pivovarova/