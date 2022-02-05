Умер режиссер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила"

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", - говорится в сообщении. О времени прощания с режиссером будет сообщено позднее.

Виктор Бутурлин родился в Москве. В 1972 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году - мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. После начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм".