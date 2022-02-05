Умер режиссер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила"

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", - говорится в сообщении. О времени прощания с режиссером будет сообщено позднее.
Виктор Бутурлин родился в Москве. В 1972 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году - мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. После начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм".
Наиболее известен по таким фильмам, как "Прозрачное солнце осени" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты..." (1984), сериалов "Улицы разбитых фонарей" (1997) (работал над первым сезоном), "Убойная сила" (2000) (снял первые два эпизода), "Честь имею!.." (2004), "Татьяна ночь" (2014) и другие.