День #2 ⟩ Слёзы Большунова и несостоявшаяся медаль Латвии

Сноуборд, слоупстайл, женщины

Золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине завоевала 20-летняя сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Это золото стало первой в истории Новой Зеландии медалью высшей пробы на зимних Олимпиадах.

Серебро досталось Джулии Марино из США, а бронза - Тесс Коади из Австралии. Завтра комплект наград в сноуборд-слоупстайле разыграют мужчины.

Горные лыжи, скоростной спуск, мужчины

Соревнования в скоростном спуске у горнолыжников, которые должны были начаться в 5:00 по латвийскому времени, были перенесены из-за сильного ветра и опасных погодных условий. Новая дата соревнований пока не определена.

Лыжные гонки, скиатлон, мужчины

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. 25-летний лыжник принёс команде Олимпийского комитета России (ОКР) первую золотую медаль на Играх в Пекине.

"Нереальные эмоции. Последний круг бежал, и наворачивались слёзы. Вот оно - олимпийское золото. То, ради чего все спортсмены мира тренируются годами", - цитирует Большунова Sport24.

Серебряную медаль в этой гонке выиграл ещё один российских лыжник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим стал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо в финишном протоколе гонки стал 40-м. Его отставание от победителя составило более 9 минут.

Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. 25-летний спортсмен преодолел дистанцию 5000 метров за 6 минут 8,84 секунды и превзошёл ранее установленный олимпийский рекорд. Серебро Олимпиады выиграл представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47), а бронзовая медаль досталась норвежцу Халльгейру Энгебротену (+1,04).

Стоит отметить, что российский конькобежец Сергей Трофимов долго держался на третьем месте, но в итоге стал четвёртым - ему не хватило до бронзы 0,39 секунды.

Прыжки с трамплина, мужчины

Японец Рёю Кобаяси стал олимпийским чемпионом в прыжках на лыжах с нормального трамплина. Результат 25-летнего японца составил 275 баллов. На пьедестале также оказались австриец Мануэль Феттнер (270,8) и поляк Давид Кубацки (265,9).

Это вторая Олимпиада для Рёю Кобаяси. В 2018 году в Пхенчхане он участвовал в прыжках на большом и нормальном трамплине, а также в командном соревновании, но в топ-5 японцу попасть не удалось.

Фристайл, могул, женщины

Австралийская фристайлистка Джакара Энтони завоевала золотую медаль в могуле с результатом 83,09 балла. Второй стала представительница США Джелин Кауф (80,28), а бронза досталась россиянке Анастасии Смирновой (77,72). Таким образом, 19-летняя Смирнова принесла команде Олимпийского комитета России пятую медаль на Играх в Пекине.

Медаль Смирновой примечательна ещё и тем, что в последний раз российские фристайлистки забирались на пьедестал Олимпийских игр в 90-е. На Играх-1992 в Альбервиле Елизавета Кожевникова выиграла серебро, а в 1994-м в Лиллехаммере она же стала бронзовым призёром.

Сани, одиночки, мужчины

Победителем соревнований стал немецкий саночник Йоханнес Людвиг, который показал лучший результат по итогам четырёх заездов - 3.48,735. Для 35-летнего Людвига это второе золото Олимпийских игр в карьере. На Играх в Пхёнчхане в 2018 году он стал победителем в эстафете.

Вторым на Играх в Пекине стал представитель Австрии Вольфганг Киндль (отставание 0,160 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,951).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 2-0-1 (3) Швеция – 2-0-0 (2) Команда ОКР – 1-2-2 (5) Нидерланды – 1-1-0 (2) Австралия – 1-0-1 (2) Япония – 1-0-1 (2) Словения – 1-0-1 (2) Китай – 1-0-0 (1) Новая Зеландия - 1-0-0 (1) Италия – 0-2-0 (2) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России