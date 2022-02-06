День #2 ⟩ Слёзы Большунова и несостоявшаяся медаль Латвии
В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Сноуборд, слоупстайл, женщины
Золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине завоевала 20-летняя сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Это золото стало первой в истории Новой Зеландии медалью высшей пробы на зимних Олимпиадах.
Серебро досталось Джулии Марино из США, а бронза - Тесс Коади из Австралии. Завтра комплект наград в сноуборд-слоупстайле разыграют мужчины.
Горные лыжи, скоростной спуск, мужчины
Соревнования в скоростном спуске у горнолыжников, которые должны были начаться в 5:00 по латвийскому времени, были перенесены из-за сильного ветра и опасных погодных условий. Новая дата соревнований пока не определена.
Лыжные гонки, скиатлон, мужчины
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. 25-летний лыжник принёс команде Олимпийского комитета России (ОКР) первую золотую медаль на Играх в Пекине.
"Нереальные эмоции. Последний круг бежал, и наворачивались слёзы. Вот оно - олимпийское золото. То, ради чего все спортсмены мира тренируются годами", - цитирует Большунова Sport24.
Серебряную медаль в этой гонке выиграл ещё один российских лыжник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим стал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).
Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо в финишном протоколе гонки стал 40-м. Его отставание от победителя составило более 9 минут.
Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. 25-летний спортсмен преодолел дистанцию 5000 метров за 6 минут 8,84 секунды и превзошёл ранее установленный олимпийский рекорд. Серебро Олимпиады выиграл представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47), а бронзовая медаль досталась норвежцу Халльгейру Энгебротену (+1,04).
Стоит отметить, что российский конькобежец Сергей Трофимов долго держался на третьем месте, но в итоге стал четвёртым - ему не хватило до бронзы 0,39 секунды.
Прыжки с трамплина, мужчины
Японец Рёю Кобаяси стал олимпийским чемпионом в прыжках на лыжах с нормального трамплина. Результат 25-летнего японца составил 275 баллов. На пьедестале также оказались австриец Мануэль Феттнер (270,8) и поляк Давид Кубацки (265,9).
Это вторая Олимпиада для Рёю Кобаяси. В 2018 году в Пхенчхане он участвовал в прыжках на большом и нормальном трамплине, а также в командном соревновании, но в топ-5 японцу попасть не удалось.
Фристайл, могул, женщины
Австралийская фристайлистка Джакара Энтони завоевала золотую медаль в могуле с результатом 83,09 балла. Второй стала представительница США Джелин Кауф (80,28), а бронза досталась россиянке Анастасии Смирновой (77,72). Таким образом, 19-летняя Смирнова принесла команде Олимпийского комитета России пятую медаль на Играх в Пекине.
Медаль Смирновой примечательна ещё и тем, что в последний раз российские фристайлистки забирались на пьедестал Олимпийских игр в 90-е. На Играх-1992 в Альбервиле Елизавета Кожевникова выиграла серебро, а в 1994-м в Лиллехаммере она же стала бронзовым призёром.
Сани, одиночки, мужчины
Победителем соревнований стал немецкий саночник Йоханнес Людвиг, который показал лучший результат по итогам четырёх заездов - 3.48,735. Для 35-летнего Людвига это второе золото Олимпийских игр в карьере. На Играх в Пхёнчхане в 2018 году он стал победителем в эстафете.
Вторым на Играх в Пекине стал представитель Австрии Вольфганг Киндль (отставание 0,160 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,951).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
В понедельник, 7 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!