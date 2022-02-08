Иммунитет от заражения "омикроном" лучше прививки? Данные ученых

В этом исследовании, однако, были проанализированы данные только тех пациентов, которым потребовалась госпитализация. Полученные результаты нельзя обобщенно относить к тем инфицированным, которым госпитализация не потребовалась, подчеркивалось в документе.

Интересно, что немного ранее, в августе 2021 года, в Израиле обнародовали исследование с прямо противоположным результатом. Ученые выяснили, что у пациентов, привившихся вакциной BioNTech/Pfizer и не переносивших ранее заражение коронавирусом, риск заразиться вариантом "дельта" в 13 раз выше, чем у тех, кто уже переболел ковидом, но не делал прививку.

Это исследование, которое пока еще не прошло рецензирование, считается на сегодня самым масштабным по сравнению естественного иммунитета и иммунитета, приобретенного после прививки. Если в исследовании CDC в США приняли участие 7000 пациентов больниц, то израильские ученые оценили данные 30 000 пациентов в национальной системе здравоохранения.

Возраст пациента и вероятность заражения

Как пояснил в интервью DW инфекционист Юлиан Шульце цур Виш, иммунный ответ организма зависит от многих факторов: времени заражения, варианта SARS-CoV-2, использованной вакцины, наличия бустерной прививки, и, конечно, общего состояния иммунной системы.

Иммунитет после заражения другими вариантами коронавируса может и не защитить от "омикрона" ФОТО: Michael Bihlmayer/Chromorange/ picture alliance

Научные исследования подтверждают также, что вероятность повторно заразиться зависит и от возраста пациента. В сентябре 2021 года в США появилось исследование, проведенное с участием пожилых. У них, выяснили ученые, прививка мРНК-вакциной обеспечивает более эффективную защиту от инфицирования, госпитализации и летального исхода, чем перенесенное ранее заражение коронавирусом. А у пациентов в возрасте до 65 лет защита после прививки - примерно та же, что и после перенесенного ранее заражения.

Данное исследование также еще не прошло процесс рецензирования. Кроме того, его авторы признали, что раньше получали финансовую поддержку от компании Pfizer.

В марте 2021 года в Дании было проведено исследование, основанное на данных, собранных в конце 2020 года, то есть в период второй волны пандемии, когда вакцины еще не были широко доступны. Оно показало: у молодых людей, которые переболели коронавирусом во время первой волны, уровень защиты от повторного заражения составлял примерно 80%. В то же время у пациентов в возрасте от 65 лет эффективность иммунитета, выработанного при прошлом заражении, достигала лишь 47%.

А если переболел "омикроном"?

Волна заражений "омикроном" пошла совсем недавно, поэтому еще нет солидных данных о качестве иммунитета, вырабатываемого организмом после борьбы с такой инфекцией. Вероятно, оно будет таким же, как и у иммунитета к другим вариантам SARS-CoV-2, полагает Шульце цур Виш. Это означает, что человек, перенесший заражение "омикроном", в течение нескольких месяцев после выздоровления, вероятно, не будет подвержен риску повторного заражения.

Между тем, учитывая высокую заразность "омикрона", для предотвращения заражения им организму нужен более высокий уровень антител, подчеркивает эксперт. Иммунитет, выработанный после двух прививок или заражения одним из предыдущих вариантов SARS-СoV-2, например, "альфой" или "дельтой", может и не защитить от нового заражения, предупреждает Шульце цур Виш. Так, в декабре 2021 года ученые из Имперского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, согласно которым "естественный" иммунитет, выработавшийся в организме после заражения одним из предыдущих вариантов коронавирусной инфекции, обеспечивает защиту от "омикрона" на уровне в 19%.

Что такое "супер-иммунитет"

С точки зрения Шульце цур Виша, самую эффективную защиту обеспечивает "смесь иммунитетов", например, когда две первые прививки, а затем бустерная прививка были сделаны с использованием разных вакцин. Об этом говорят и данные исследования, проведенного в 2021 году в Германии среди работников системы здравоохранения.

Другие исследования показали, что самый лучший иммунитет был у пациентов, которые переболели коронавирусом и сделали две прививки. Ученые назвали этот феномен "гибридным", или "супер-иммунитетом".