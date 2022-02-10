Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке

Мы знаем, что прививки способны защитить от тяжелого течения болезни. Да и само заражение ковидом сейчас уже не вызывает панику, потому что омикрон-вариант редко приводит к тяжелой форме заболевания. В США и в некоторых странах Европы число заболевших падает. Именно из-за того, что омикрон более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса, есть надежда, что пандемия может превратиться в эндемию. Это означает, что коронавирус не исчезнет полностью, но будет появляться в определенном регионе среди определенных групп населения в определенное время. Наконец-то мы сможем вернуться к нормальной жизни! Но действительно ли это так? Стоит ли поддаваться эйфории ? Честный ответ - мы не знаем!

Ни один эксперт, ни один политик, ни один журналист не может точно сказать, как изменится ситуация в ближайшие месяцы. Потому что неизвестно, как коронавирус будет мутировать дальше. Одно очевидно - он будет мутировать. Ведь именно так вирусы ведут себя, когда оказываются в организме человека. "Мы не знаем, какие варианты еще будут, смогут ли они обойти иммунитет и будут ли приводить к тяжелому течению болезни, - говорит Жерар Краузе (Gerard Krause), эпидемиолог из Центра Гельмгольца в Брауншвейге. - Я не разделяю эйфорию по поводу того, что омикрон-вариант станет началом эндемии".

"Вполне возможно, что волна омикрона спадет и на смену этому варианту коронавируса вновь вернется дельта-вариант", - говорит Ульрике Протцер (Ulrike Protzer), глава Института вирусологии при Техническом университете Мюнхена.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Какие варианты развития ситуации называют ученые

Старые или новые, опасные или относительно безопасные варианты коронавируса снова могут заявить о себе. Но даже если вирус станет эндемичным, это все равно опасно и ситуация может быстро измениться. "Эндемично не означает, что все прошло, и теперь ситуация безопасна. Конечно, положение может измениться, если появится новый мутированный вариант и снова вызовет эпидемию", - говорит Хайо Зееб (Hajo Zeeb) из Института имени Лейбница.

"Если он не станет эндемичным, то будет продолжительная эпидемическая ситуация, в которой то и дело будут происходить всплески. Это тоже альтернатива, которую мы должны обойти, благодаря осторожному отношению, соблюдению необходимых мер и прививкам", - говорит Зееб.

Несмотря на непонятные перспективы нужно принимать определенные решения. Например, какие ограничения можно ослабить или какие меры предпринять, если число инфицированных будет вновь расти. Все это должны решать политики, а не ученые.