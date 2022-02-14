МОК: Если медаль выиграет Валиева, награждения не будет

Кроме того, МОК отменил церемонию награждения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, победу в котором одержали российские фигуристы (Валиева входила в их число).

Вручение медалей должно было состояться 7 февраля, однако церемонию перенесли на неопределенный срок из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

В пресс-релизе говорится, что если 15-летняя Камила Валиева попадёт на пьедестал Олимпиады в одиночном катании, церемонию тоже отменят. Выступления одиночниц в короткой программе состоятся 15 февраля, в произвольной - 17 февраля.

Логика МОК заключается в том, чтобы потом, в случае чего, не передавать медали, их решили просто сразу не вручать никому.

МОК также порекомендовал Международному союзу конькобежцев допустить к выступлению с произвольной программой фигуристку, которая займет 25-е место, если Валиева попадёт на одну из первых 24 строчек с короткой программой.

Напомним, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение допустить Валиеву до личного турнира, отклонив апелляции МОК, ISU и WADA на временное отстранение фигуристки. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки, взятой в декабре, продолжится.