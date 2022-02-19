День #15 ⟩ 0,63 балла не хватило Тарасовой и Морозову в борьбе за золото
В субботу, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в пяти видах спорта, а также бронзовые награды в мужском хоккее и женском кёрлинге.
В субботу, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в пяти видах спорта, а также бронзовые награды в мужском хоккее и женском кёрлинге.
Фристайл, хаф-пайп, мужчины
Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото в хафпайпе. В лучшей из трёх попыток победитель показал результат 93,00 балла. Второе место занял американец Дэвид Уайз (90,75), третьим стал ещё один представитель США Алекс Феррейра (86,75).
20-летний Портеус принёс Новой Зеландии вторую золотую медаль на Играх в Пекине. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Портеус завоевал бронзовую медаль в хафпайпе.
Горные лыжи, параллельный слалом, смешанные команды
Командные соревнования по горнолыжному спорту перенесены на 20 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба FIS.
Лыжные гонки, 28 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км.
Победу в гонке одержал российский лыжник Александр Большунов, который преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Второе место занял ещё один россиянин Иван Якимушкин (отставание - 5,5 секунды), а третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+7,0).
В марафоне также принимали участие латвийские лыжники - Раймо Вигантс занял 44-е место (отставание - 7 минут 22,5 секунды), а Роберт Слотиньш пришёл к финишу 54-м (отставание 13 минут 13,7 секунды).
Кёрлинг, мужчины, финал
Мужская сборная Швеции в составе Никласа Эдина, Оскара Эрикссона, Расмуса Врано, Кристоффера Сундгрена, Даниэля Магнуссона выиграла золото в соревнованиях по кёрлингу. В финале шведы обыграли команду Великобритании со счётом 5:4.
Сборная Швеции впервые стала олимпийским чемпионом по кёрлингу. Ранее шведские спортсмены два раза завоёвывали серебряные медали (1924, 2018).
Ранее в матче за третье место сборная Канады со счётом 8:5 обыграла команду США. Для канадской сборной это первая бронзовая медаль в истории Олимпийских игр. Ранее они завоёвывали три золотые (2006, 2010 и 2014) и две серебряные (1998, 2002) награды.
Кёрлинг, женщины, матч за бронзу
Женская сборная Швеции по кёрлингу обыграла команду Швейцарии в матче за бронзовые награды. Матч завершился со счётом 9:7 в пользу олимпийских чемпионок Игр-2018 в Пхёнчхане.
Обладательницы золотых медалей Олимпиады определятся в воскресенье, когда сыграют Япония и Великобритания.
Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины
31-летний конькобежец Барт Свингс принёс сборной Бельгии вторую в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр. Бельгиец в масс-старте пришёл к финишу первым и заработал 63 очка. Второе место занял представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон (40), третьим стал его соотечественник Ли Сын Хун (20).
Конькобежный спорт, масс-старт, женщины
Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль в масс-старте. Спортсменка набрала 60 очков, финишировав на первой позиции. Это её третье золото Игр в Пекине. Серебро выиграла канадка Ивани Блонден (40 очков), а третье место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида (20).
Фигурное катание, пары, произвольная программа
Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун завоевали золото Олимпиады в соревнованиях спортивных пар. Они установили мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Серебряные награды завоевали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25; 84,25 + 155,00). Тройку лучших замкнула ещё одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.
Бобслей, двойки, женщины
Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золото в соревнованиях двоек (4.03,96). Вторым стал немецкий экипаж под управлением Мариамы Яманки (+0,77), а на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (+1,52).
Хоккей, мужчины, матч за бронзу
Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0. Таким образом, словаки впервые в истории стали призёрами Олимпийских игр.
Финальный матч пройдёт 20 февраля. В матче за золото встретятся сборная Финляндии и команда Олимпийского комитета России (ОКР). Встреча начнётся в 6:10 по латвийскому времени.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
В воскресенье, 20 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 4 комплекта медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!