День #15 ⟩ 0,63 балла не хватило Тарасовой и Морозову в борьбе за золото

Кёрлинг, мужчины, финал

Мужская сборная Швеции в составе Никласа Эдина, Оскара Эрикссона, Расмуса Врано, Кристоффера Сундгрена, Даниэля Магнуссона выиграла золото в соревнованиях по кёрлингу. В финале шведы обыграли команду Великобритании со счётом 5:4.

Сборная Швеции впервые стала олимпийским чемпионом по кёрлингу. Ранее шведские спортсмены два раза завоёвывали серебряные медали (1924, 2018).

Ранее в матче за третье место сборная Канады со счётом 8:5 обыграла команду США. Для канадской сборной это первая бронзовая медаль в истории Олимпийских игр. Ранее они завоёвывали три золотые (2006, 2010 и 2014) и две серебряные (1998, 2002) награды.

Кёрлинг, женщины, матч за бронзу

Женская сборная Швеции по кёрлингу обыграла команду Швейцарии в матче за бронзовые награды. Матч завершился со счётом 9:7 в пользу олимпийских чемпионок Игр-2018 в Пхёнчхане.

Обладательницы золотых медалей Олимпиады определятся в воскресенье, когда сыграют Япония и Великобритания.

Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины

31-летний конькобежец Барт Свингс принёс сборной Бельгии вторую в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр. Бельгиец в масс-старте пришёл к финишу первым и заработал 63 очка. Второе место занял представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон (40), третьим стал его соотечественник Ли Сын Хун (20).

Конькобежный спорт, масс-старт, женщины

Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль в масс-старте. Спортсменка набрала 60 очков, финишировав на первой позиции. Это её третье золото Игр в Пекине. Серебро выиграла канадка Ивани Блонден (40 очков), а третье место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида (20).

Фигурное катание, пары, произвольная программа

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун завоевали золото Олимпиады в соревнованиях спортивных пар. Они установили мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Серебряные награды завоевали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25; 84,25 + 155,00). Тройку лучших замкнула ещё одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.

Бобслей, двойки, женщины

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золото в соревнованиях двоек (4.03,96). Вторым стал немецкий экипаж под управлением Мариамы Яманки (+0,77), а на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (+1,52).

Хоккей, мужчины, матч за бронзу

Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0. Таким образом, словаки впервые в истории стали призёрами Олимпийских игр.

Финальный матч пройдёт 20 февраля. В матче за золото встретятся сборная Финляндии и команда Олимпийского комитета России (ОКР). Встреча начнётся в 6:10 по латвийскому времени.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 15-8-12 (35) Германия – 11-8-5 (24) Китай – 9-4-2 (15) США – 8-9-7 (24) Швеция – 8-5-5 (18) Нидерланды – 8-5-4 (17) Швейцария – 7-2-5 (14) Команда ОКР – 6-11-14 (31) Австрия – 6-7-4 (17) Франция – 5-7-2 (14) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России