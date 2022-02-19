Почему Дарья Мельникова сторонится новых отношений?

О причинах развода звезда "Папиных дочек" до сих пор умалчивает. Дарья лишь шутит на эту тему. Заводить новый роман Мельникова не торопится. Актриса говорит, что у нее на это нет ни времени, ни желания.

"Я так много работаю, куда вместить ухажера? В приложении знакомств была три дня, нашла там друзей, сейчас общаемся. До поцелуев с ними не дошло. Вскоре оттуда вообще удалилась. Познавший жизнь в отношения не стремится. Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась. Нет на это сил и ресурсов, да и для мужчины теперь много запросов", - сказала она в эфире "Авторадио".