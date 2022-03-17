Патриоты с аргументами из методички. Кто из российских спортсменов поддерживает войну в Украине?

Большинство публичных людей из России в своих соцсетях выбрали молчание и делают вид, что 24 февраля мир не изменился. Пока одни, опасаясь за контракты, молчат, другие смело озвучивают свою антивоенную позицию. Люди с совестью нашлись и среди российских спортсменов, которые открыто выступили против войны в Украине. Но, конечно же, годы кремлёвской пропаганды сделали своё дело - сегодня о тех, кто открыто поддержал российское вторжение в соседнее государство.
Иван Куляк, гимнаст
Всего несколько недель назад о существовании этого спортсмена знали лишь единицы, но поступок 20-летнего россиянина на Кубке мира в Дохе заставил говорить о нём все мировые СМИ.
Куляк на тех соревнованиях занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место завоевал украинец Илья Ковтун, второе - Милад Карими из Казахстана.
На церемонию награждения российский гимнаст вышел с буквой Z, наклеенной на форму с помощью клейкой ленты. Буквы Z и V наносят на российскую технику, которая напала на Украину.
Куляка не смутило присутствие рядом на пьедестале украинского спортсмена, и, похоже, на реакцию общественности ему также было наплевать.
С 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Теперь Куляк сможет эпатировать болельщиков лишь в Брянске, Суздале и других городах своей родины.
Александр Поветкин, боксёр
42-летний боксёр никогда не скрывал своих симпатий в адрес Владимира Путина. Война, которую начал президент России, нисколько не повлияла на взгляды Поветкина, который в своём Instagram высказался словно по методичке.
"Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнёс Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение - встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счёт. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни", - написал Поветкин, сопроводив свой текст хештегом #СвоихНеБросаем.
Евгений Плющенко, фигурное катание
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко напрямую не говорил о том, что поддерживает войну, но отметил, что "поддерживает своего президента", а то, что происходит в Украине - это "неизбежная специальная операция".
По мнению Плющенко, исключение российских команд, сборных и спортсменов из международных соревнований - это "дискриминация и прямое грубое нарушение прав спортсменов".
"Санкции, которые применяются к представителям России в спорте, неадекватные и политизированные. Если наши атлеты не будут выступать на международных стартах, победы будут обесцениваться, потому что сильнейшие во многих видах останутся дома", - написал Плющенко, которого в комментариях поддержали супруга и Николай Басков.
Евгений Климов, прыжки с трамплина
На этапе Кубка мира в финском Лахти российский прыгун с трамплина Евгений Климов помахал в камеру рукой - на перчатке оказался российский флаг. Такой жест понравился не всем, учитывая политическую обстановку в мире.
В России, конечно же, заявили, что все вокруг раздувают из мухи слона и ведут "антироссийскую" политику. Во всём остальном мире жест Климова посчитали провокацией, так как российские спортсмены на международных соревнованиях должны выступать в нейтральном статусе (без флага и гимна).
Сам же Климов никак не стал комментировать свой поступок, но на всякий случай ограничил возможность комментирования в Instagram.
Николай Валуев, бывший боксёр
Бывший боксёр сейчас является депутатом Госдумы РФ от пропутинской партии "Единая Россия", поэтому риторика Валуева никого не удивляет. В его Instagram всё по классике - фашисты, хунта, денацификация, бандеровцы, "8 лет молчания" и прочие пропагандистские ключевые слова.
"К миру иногда приходится принуждать. Стараться не давать волю эмоциям. В конце концов, эта операция по факту хирургическая. Это всё усложняет. Но нельзя по-другому", - философствовал Валуев в своём микроблоге.
Роман Костомаров, фигурное катание
Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своём Instagram c первого дня войны поддерживает происходящее и всячески демонстрирует свой патриотизм.
"Россия - не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал Костомаров 24 февраля. Две недели спустя бывший фигурист разместил архивную фотографию, на которой он находится рядом с Путиным, и написал по английски: Best President! ("Лучший президент!"). Почему по-английски - непонятно...
"Я полностью поддерживаю то, что делает наш президент. Армии России моя поддержка", - приводит слова Широкова Sport24.
Широков, о котором в последний раз вспоминали, когда он избил судью прямо во время матча, как и большинство поддерживающих российскую агрессию, вновь и вновь повторяет уже ставшие мемом аргументы о "8 годах молчания" и "убитых на Донбассе детях". Для полноты картины не хватает лишь воспоминаний о "распятом мальчике в трусиках".
Тем, кому стыдно быть русским, Широков предложил валить на Запад. "Кому стыдно быть русским - валите на Запад, вас там всех примут - ровно до момента, пока не потратите все деньги, и потом вас вышвырнут. А у кого денег нет - будут терпеть до того, пока не будете кричать на Россию и Путина", - цитирует Широкова "РБ Спорт".