Патриоты с аргументами из методички. Кто из российских спортсменов поддерживает войну в Украине?

"Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнёс Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение - встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счёт. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни", - написал Поветкин, сопроводив свой текст хештегом #СвоихНеБросаем.

Александр Поветкин ФОТО: Reuters/LETA

Евгений Плющенко, фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко напрямую не говорил о том, что поддерживает войну, но отметил, что "поддерживает своего президента", а то, что происходит в Украине - это "неизбежная специальная операция".

По мнению Плющенко, исключение российских команд, сборных и спортсменов из международных соревнований - это "дискриминация и прямое грубое нарушение прав спортсменов".

"Санкции, которые применяются к представителям России в спорте, неадекватные и политизированные. Если наши атлеты не будут выступать на международных стартах, победы будут обесцениваться, потому что сильнейшие во многих видах останутся дома", - написал Плющенко, которого в комментариях поддержали супруга и Николай Басков.

Евгений Климов, прыжки с трамплина

На этапе Кубка мира в финском Лахти российский прыгун с трамплина Евгений Климов помахал в камеру рукой - на перчатке оказался российский флаг. Такой жест понравился не всем, учитывая политическую обстановку в мире.

В России, конечно же, заявили, что все вокруг раздувают из мухи слона и ведут "антироссийскую" политику. Во всём остальном мире жест Климова посчитали провокацией, так как российские спортсмены на международных соревнованиях должны выступать в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Сам же Климов никак не стал комментировать свой поступок, но на всякий случай ограничил возможность комментирования в Instagram.

Николай Валуев, бывший боксёр

Бывший боксёр сейчас является депутатом Госдумы РФ от пропутинской партии "Единая Россия", поэтому риторика Валуева никого не удивляет. В его Instagram всё по классике - фашисты, хунта, денацификация, бандеровцы, "8 лет молчания" и прочие пропагандистские ключевые слова.

"К миру иногда приходится принуждать. Стараться не давать волю эмоциям. В конце концов, эта операция по факту хирургическая. Это всё усложняет. Но нельзя по-другому", - философствовал Валуев в своём микроблоге.

Роман Костомаров, фигурное катание

Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своём Instagram c первого дня войны поддерживает происходящее и всячески демонстрирует свой патриотизм.

"Россия - не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал Костомаров 24 февраля. Две недели спустя бывший фигурист разместил архивную фотографию, на которой он находится рядом с Путиным, и написал по английски: Best President! ("Лучший президент!"). Почему по-английски - непонятно...

Роман Широков, бывший футболист сборной России

"Я полностью поддерживаю то, что делает наш президент. Армии России моя поддержка", - приводит слова Широкова Sport24.

Широков, о котором в последний раз вспоминали, когда он избил судью прямо во время матча, как и большинство поддерживающих российскую агрессию, вновь и вновь повторяет уже ставшие мемом аргументы о "8 годах молчания" и "убитых на Донбассе детях". Для полноты картины не хватает лишь воспоминаний о "распятом мальчике в трусиках".