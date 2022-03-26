От Латвии до ОАЭ: Где были замечены популярные в России и Украине звезды?

В Израиле находится Андрей Макаревич. Он уже давно там живет и работает.

Иван Ургант улетел в Израиль после того, как сделал антивоенное заявление в соцсетях, а его шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале было поставлено на паузу на неопределенный срок. Телеведущий также находится в Израиле с семьей. Позже он сообщил в соцсетях, что через некоторое время планирует вернуться в Москву.

Франция, Великобритания

По данным портала, в столице Франции сейчас находится историк моды Александр Васильев. Модельер владеет недвижимостью в Париже. Васильев делится своими мыслями в блоге и рассказывает о посещении музеев. Пока Александр не знает, когда вернется в Россию. Не сообщается также, когда снова начнет выходить в эфир программа "Модный приговор".

Александр Васильев отрицает все слухи о закрытии программы.

В Париже также были замечены Рената Литвинова и Земфира. Звезды приехали в мировую столицу моды на показ своего друга. Дочь Литвиновой тоже живет и работает в Париже.

Ранее Земфира сделала антивоенное заявление, а после выпустила клип с кадрами бомбежки Украины российскими войсками. Напомним, 25 марта в Лондоне прошел благотворительный концерт Оксимирона. Кроме самого рэпера, на сцену вышел Борис Гребенщиков, а в качестве гостя на концерте присутствовала Земфира.

Латвия

После того, как Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе, которая вылилась в военные действия в Украине, Латвия, а вернее - Рига стала напоминать Касабланку.

В Латвии сейчас находится Чулпан Хаматова, которая получила приглашение войти в труппу Нового Рижского театра. Ее подруга Катерина Гордеева и Николай Солодников с детьми давно живут в Риге, о чем они не раз говорили.

Эммануил Виторган вместе с женой и детьми приехал в Юрмалу, где у него дом. Актер делится в соцсетях кадрами семейных будней.

В Юрмале были замечены также Леонид Ярмольник и Александр Гудков. Геннадия Хазанова видели на фестивале Виталия Манского Artdocfest. В Ригу с семьей приехал кинокритик Антон Долин.

Популярная в России украинская исполнительница Светлана Лобода тоже находится в Латвии. Ранее она поделилась видео, в котором закупает гуманитарную помощь для беженцев из Украины в одном из рижских магазинов. 26 марта певица принимает участие в благотворительном концерте в Межапарке.

Украинская певица Вера Брежнева призналась подписчикам, что находится в Италии, где стала волонтером.

ОАЭ

В середине марта в Эмираты отправились сразу две звезды - Ольга Бузова и Ксения Бородина, но девушки уже вернулись.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в данный момент находятся в Дубае вместе со всей семьей. Они сообщали, что улетели просто в отпуск, а сейчас не могут вернуться из-за отсутствия рейсов. Дети учатся дистанционно.

Недавно Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что ее сын Давид серьезно заболел. У мальчика была высокая температура. Им даже пришлось отправиться в больницу.

Супруга Джигана сообщила, что в Дубае очень высокие цены на прием у врача. Так, она заплатила 500 долларов только за прием у специалиста - это без назначения лечения и лекарств. Сейчас Давиду гораздо лучше.

Напомним, что в Дубае находится Моргенштерн с женой. 24 марта артист разместил фотографии, как вылетает куда-то. Он подчеркнул, что впервые расплачивается за рейс криптовалютой. Не так давно он выпустил клип "12", в котором показал свое отношение к войне в Украине.