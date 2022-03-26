Сб, 26.03.2022
Так может делать Сердючка… Ну, по приколу! А ты взрослый человек, президент великой, по твоему мнению, державы Андрея Данилко о Путине
Андрея Данилко о Путине

От Латвии до ОАЭ: Где были замечены популярные в России и Украине звезды?

ФОТО: кадр из видео/ instagram/ коллаж RUS TVNET

После начала военных действий российский войск на территории Украины многие россияне стали массово уезжать за границу. Самые популярные страны, согласно сведениям портала WomanHit.ru, - Грузия, Турция и Армения. Много кто из звезд улетел, по их словам, "в отпуск" и планирует вернуться. 

Израиль

Алла Пугачева с Максимом Галкиным уехали в Израиль вместе с детьми, но обещают вернуться. Примадонна даже записала отдельное видео по этому поводу. 

Ксения Собчак с семьей также находится в Тель-Авиве. Ранее телеведущая была замечена в аэропорту Стамбула, после чего уже в аэропорту Тель-Авива, где она ожидала багаж. Портал отмечает, что к Собчак вылетел муж. Последнее фото в Instagram Константина Богомолова было опубликовано неделю назад.

Ксения Собчак отрицает слухи об окончательном переезде. Она продолжает снимать выпуски своей программы "Осторожно: Собчак!". Многие зрители отмечает, что журналистка выглядит не совсем ухоженной в своих программах. 

"Много комментариев не только по сути наших тем, но и по поводу моего внешнего вида. Я извиняюсь перед теми, кого это сейчас действительно беспокоит. Вы - счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу - вообще было все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите", - написала Ксения Собчак.

В Израиле находится Андрей Макаревич. Он уже давно там живет и работает.

Иван Ургант улетел в Израиль после того, как сделал антивоенное заявление в соцсетях, а его шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале было поставлено на паузу на неопределенный срок. Телеведущий также находится в Израиле с семьей. Позже он сообщил в соцсетях, что через некоторое время планирует вернуться в Москву.

Франция, Великобритания

По данным портала, в столице Франции сейчас находится историк моды Александр Васильев. Модельер владеет недвижимостью в Париже. Васильев делится своими мыслями в блоге и рассказывает о посещении музеев. Пока Александр не знает, когда вернется в Россию. Не сообщается также, когда снова начнет выходить в эфир программа "Модный приговор".

Александр Васильев отрицает все слухи о закрытии программы.

В Париже также были замечены Рената Литвинова и Земфира. Звезды приехали в мировую столицу моды на показ своего друга. Дочь Литвиновой тоже живет и работает в Париже. 

Ранее Земфира сделала антивоенное заявление, а после выпустила клип с кадрами бомбежки Украины российскими войсками. Напомним, 25 марта в Лондоне прошел благотворительный концерт Оксимирона. Кроме самого рэпера, на сцену вышел Борис Гребенщиков, а в качестве гостя на концерте присутствовала Земфира.

Латвия

После того, как Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе, которая вылилась в военные действия в Украине, Латвия, а вернее - Рига стала напоминать Касабланку. 

В Латвии сейчас находится Чулпан Хаматова, которая получила приглашение войти в труппу Нового Рижского театра. Ее подруга Катерина Гордеева и Николай Солодников с детьми давно живут в Риге, о чем они не раз говорили. 

Эммануил Виторган вместе с женой и детьми приехал в Юрмалу, где у него дом. Актер делится в соцсетях кадрами семейных будней. 

В Юрмале были замечены также Леонид Ярмольник и Александр Гудков. Геннадия Хазанова видели на фестивале Виталия Манского Artdocfest. В Ригу с семьей приехал кинокритик Антон Долин. 

Популярная в России украинская исполнительница Светлана Лобода тоже находится в Латвии. Ранее она поделилась видео, в котором закупает гуманитарную помощь для беженцев из Украины в одном из рижских магазинов. 26 марта певица принимает участие в благотворительном концерте в Межапарке. 

Украинская певица Вера Брежнева призналась подписчикам, что находится в Италии, где стала волонтером.  

ОАЭ

В середине марта в Эмираты отправились сразу две звезды - Ольга Бузова и Ксения Бородина, но девушки уже вернулись. 

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в данный момент находятся в Дубае вместе со всей семьей. Они сообщали, что улетели просто в отпуск, а сейчас не могут вернуться из-за отсутствия рейсов. Дети учатся дистанционно. 

Недавно Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что ее сын Давид серьезно заболел. У мальчика была высокая температура. Им даже пришлось отправиться в больницу.

Супруга Джигана сообщила, что в Дубае очень высокие цены на прием у врача. Так, она заплатила 500 долларов только за прием у специалиста - это без назначения лечения и лекарств. Сейчас Давиду гораздо лучше. 

Напомним, что в Дубае находится Моргенштерн с женой. 24 марта артист разместил фотографии, как вылетает куда-то. Он подчеркнул, что впервые расплачивается за рейс криптовалютой. Не так давно он выпустил клип "12", в котором показал свое отношение к войне в Украине. 

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