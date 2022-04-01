Анастасия Татарева - гимнастка с невероятной растяжкой
Из-за санкций против России мы лишены возможности наблюдать за российскими спортсменками на международных соревнованиях. Хорошо, что есть Instagram.
Из-за санкций против России мы лишены возможности наблюдать за российскими спортсменками на международных соревнованиях. Хорошо, что есть Instagram.
Анастасия Татарева - одна из самых ярких российских гимнасток современности. Она родилась в 1997 году в Екатеринбурге, и уже в 4 года родители отдали её в местную детскую спортивную школу. Днём девочка ходила в детский сад, а вечером отец отвозил её на тренировку.
Родители во всём поддерживали свою дочь и вместе с ней ездили на выездные соревнования, отпрашивались с работы ради поездки в другие города, жертвовали отпусками. Эти жертвы вскоре начали приносить результаты.
В 13 лет Татареву пригласили тренироваться в детскую спортшколу олимпийского резерва в город Дмитров, а затем будущая чемпионка попала в Центр олимпийской подготовки к Ирине Винер.
В 2014 году Анастасия стала чемпионкой Европы и мира в групповых упражнениях, а уже через год - двукратной чемпионкой I Европейский игр и обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей в групповых упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте.
Прекрасные результаты позволили Татаревой получить лицензию на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Бразилии Татарева вместе с Верой Бирюковой, Анастасией Близнюк, Анастасией Максимовой и Марией Толкачёвой стала олимпийской чемпионкой.
На этом успехи российской гимнастки не закончились - в 2017 году на чемпионате мира в Пезаро она выиграла две золотые медали (многоборье и упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну серебряную (упражнение с пятью обручами).
С 2019 года из-за проблем со здоровьем Татарева не смогла выступать в сборной, но чемпионка продолжала тренировки в Новогорске.
"Для восстановления мне потребовалось много сил, терпения и времени. Мысль, что же будет дальше, никогда не покидала..." - написала Татарева на своей странице в Instagram.
Восстановление получилось довольно долгим, и лишь к середине 2020 года Татарева сумела полностью нормализоваться. Сразу после этого началась подготовка к Олимпиаде в Токио, которая до сих пор свежа в наших воспоминаниях. Там, несмотря на отсутствие грубых ошибок, судьи выше оценили выступления гимнасток из Болгарии, а россиянки завершили Олимпиаду с серебряными медалями.
24-летняя Анастасия пока не объявляла о завершении карьеры. На каких соревнованиях мы увидим её в следующий раз и увидим ли вообще (в связи с последними событиями в мире) - вопрос, на который мало кто может дать ответ.
Пока что следить за гимнасткой можно в Instagram, который девушка не прекращала вести. Там Анастасия часто общается со своими подписчиками, демонстрирует прекрасную фигуру и поражает воображение великолепной растяжкой.
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