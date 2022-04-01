Пт, 1.04.2022
Я понимаю, что это хороший пиар. Но сейчас есть дела поважнее у нашей страны и у нас у всех, чем бодаться с какой-то там Бейонсе, да провались она пропадом Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"
Николай Расторгуев, вокалист группы "Любэ"

Анастасия Татарева - гимнастка с невероятной растяжкой

Из-за санкций против России мы лишены возможности наблюдать за российскими спортсменками на международных соревнованиях. Хорошо, что есть Instagram.

Анастасия Татарева - одна из самых ярких российских гимнасток современности. Она родилась в 1997 году в Екатеринбурге, и уже в 4 года родители отдали её в местную детскую спортивную школу. Днём девочка ходила в детский сад, а вечером отец отвозил её на тренировку.

Родители во всём поддерживали свою дочь и вместе с ней ездили на выездные соревнования, отпрашивались с работы ради поездки в другие города, жертвовали отпусками. Эти жертвы вскоре начали приносить результаты.

В 13 лет Татареву пригласили тренироваться в детскую спортшколу олимпийского резерва в город Дмитров, а затем будущая чемпионка попала в Центр олимпийской подготовки к Ирине Винер.

В 2014 году Анастасия стала чемпионкой Европы и мира в групповых упражнениях, а уже через год - двукратной чемпионкой I Европейский игр и обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей в групповых упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте.

Прекрасные результаты позволили Татаревой получить лицензию на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Бразилии Татарева вместе с Верой Бирюковой, Анастасией Близнюк, Анастасией Максимовой и Марией Толкачёвой стала олимпийской чемпионкой.

На этом успехи российской гимнастки не закончились - в 2017 году на чемпионате мира в Пезаро она выиграла две золотые медали (многоборье и упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну серебряную (упражнение с пятью обручами).

С 2019 года из-за проблем со здоровьем Татарева не смогла выступать в сборной, но чемпионка продолжала тренировки в Новогорске.

"Для восстановления мне потребовалось много сил, терпения и времени. Мысль, что же будет дальше, никогда не покидала..." - написала Татарева на своей странице в Instagram.

Восстановление получилось довольно долгим, и лишь к середине 2020 года Татарева сумела полностью нормализоваться. Сразу после этого началась подготовка к Олимпиаде в Токио, которая до сих пор свежа в наших воспоминаниях. Там, несмотря на отсутствие грубых ошибок, судьи выше оценили выступления гимнасток из Болгарии, а россиянки завершили Олимпиаду с серебряными медалями.

"Сделали всё, что могли, а всё остальное зависело не от нас", - говорила Татарева в интервью "Чемпионату".

24-летняя Анастасия пока не объявляла о завершении карьеры. На каких соревнованиях мы увидим её в следующий раз и увидим ли вообще (в связи с последними событиями в мире) - вопрос, на который мало кто может дать ответ.

Пока что следить за гимнасткой можно в Instagram, который девушка не прекращала вести. Там Анастасия часто общается со своими подписчиками, демонстрирует прекрасную фигуру и поражает воображение великолепной растяжкой.

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