Анастасия Татарева - гимнастка с невероятной растяжкой

На этом успехи российской гимнастки не закончились - в 2017 году на чемпионате мира в Пезаро она выиграла две золотые медали (многоборье и упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну серебряную (упражнение с пятью обручами).

С 2019 года из-за проблем со здоровьем Татарева не смогла выступать в сборной, но чемпионка продолжала тренировки в Новогорске.

"Для восстановления мне потребовалось много сил, терпения и времени. Мысль, что же будет дальше, никогда не покидала..." - написала Татарева на своей странице в Instagram.

Восстановление получилось довольно долгим, и лишь к середине 2020 года Татарева сумела полностью нормализоваться. Сразу после этого началась подготовка к Олимпиаде в Токио, которая до сих пор свежа в наших воспоминаниях. Там, несмотря на отсутствие грубых ошибок, судьи выше оценили выступления гимнасток из Болгарии, а россиянки завершили Олимпиаду с серебряными медалями.

"Сделали всё, что могли, а всё остальное зависело не от нас", - говорила Татарева в интервью "Чемпионату".

24-летняя Анастасия пока не объявляла о завершении карьеры. На каких соревнованиях мы увидим её в следующий раз и увидим ли вообще (в связи с последними событиями в мире) - вопрос, на который мало кто может дать ответ.

Пока что следить за гимнасткой можно в Instagram, который девушка не прекращала вести. Там Анастасия часто общается со своими подписчиками, демонстрирует прекрасную фигуру и поражает воображение великолепной растяжкой.