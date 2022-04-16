Минобороны РФ опубликовало видео с моряками затонувшего крейсера "Москва", но есть вопросы

Пресс-служба ведомства и телеканал также опубликовали видео со встречи. В Telegram-канале ролик длится 26 секунд, у видео нет звука. В первой части видео телеканала "Звезда" есть звук, но сложно разобрать слова. На видео Евменов выступает с заявлением, из которого можно сделать вывод, что в состав экипажа крейсера входят срочники.

"Личный состав крейсера "Москва" находится в основном в пункте базирования - в городе-герое Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет", - говорит он.

Не сообщается о точном количестве людей на корабле на момент его затопления или записи видео, а также о том, есть ли погибшие или пострадавшие в результате происшествия.

Как пишет "Новая газета. Европа", на первых кадрах видео, где звука нет или слова неразборчивы, происходит развод личного состава. Во время такой процедуры командир обязан доложить о численности состава, в том числе сообщить о погибших и раненых.

"Таким образом, данные о числе выживших моряков крейсера "Москва" остаются неизвестны", - отмечают журналисты.

В свою очередь The Insider насчитал в ролике около 100 моряков.

Также на первых кадрах видео появляется командир крейсера Антон Куприн, пишет "Новая газета". Ранее в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины со ссылкой на российское военное ведомство заявили о его смерти. Telegram-канал "Можем объяснить" также заметил, что в видео нет командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, которого, по данным украинских СМИ, арестовали. Официального подтверждения этой информации нет.

14 апреля власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. По словам советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар. Позже в Минобороны РФ сообщили, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает. Украинская пограничная служба утверждала, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.