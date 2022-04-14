Затонул крейсер "Москва" - тот самый русский корабль, который послали н****й

По данным ведомства, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря, пишет "Медуза".

Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота РФ, сообищили военные.

Что произошло?

Как сообщил начальник администрации Одесской области Максим Марченко, крейсер был атакован противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства, а судно получило "очень серьезные повреждения".

По словам советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар.

"510 человек на борту. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. (…) Как Белгороду не везло, так "Москве" не повезло",

- сказал он.

Арестович и Марченко рассказали, что "Москва" участвовала в операции у острова Змеиный и что именно с ним связана фраза "Русский военный корабль, иди *****!". "Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!" - написал Марченко.

Советник начальника МВД Украины Антон Геращенко заявил, что крейсер "в ближайший год будет небоеспособен".

Twitter-аккаунт OSINT UK опубликовал запись сигнала SOS, который, видимо, был передан с борта крейсера примерно в час ночи по латвийскому времени.

Here’s the SOS in Morse code they issued approximately at 1:05am local time: pic.twitter.com/A9SttuqWF9 — OSINT UK (@jon96179496) April 13, 2022

Позднее РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что на крейсере в результате пожара сдетонировал один из боезапасов, в результате чего корабль получил серьезные повреждения, а экипаж полностью эвакуировали.

Позже российские военные заявили, что ракетный крейсер "Москва" "сохранил плавучесть" и отбуксирован в порт, а команду с него эвакуировали, пишет Русская служба BBC.

"Москва" - флагман Черноморского флота ВМФ России и корабль с мощнейшим вооружением на Черноморском флоте. Он был заложен в Украине во времена СССР, спущен на воду в 1982 году. Крейсер участвовал в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Его не раз посещал с лидерами иностранных государств президент России Владимир Путин. Экипаж "Москвы" составляет 510 человек, длина корабля - 190 метров. Судно оснащено комплексом крылатых ракет, несколькими ЗРК, артиллерийскими и противокорабельными орудиями.

В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.