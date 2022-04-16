Гибель российского крейсера "Москва" в Черном море: пять важных вопросов

Турецкая проправительственная газета Daily Sabah в материале об испытаниях "Байрактара" в феврале 2021 года писала, что дрон выполнил тестовый полет при ветре в 40 узлов (75 метров в секунду).

Мог ли шторм повлиять на остойчивость корабля во время буксировки и стать одной из причин того, что "Москва" затонула? Сказать сложно, поскольку нет информации о характере повреждений корабля. Например, БПК "Отважный", погибший в результате пожара и нескольких взрывов, затонул при более или менее спокойном море.

Какова судьба экипажа?

Министерство обороны России, сообщая о пожаре и взрыве боекомплекта на крейсере, заявило, что экипаж был с него полностью эвакуирован. В разных последующих сообщениях слова "весь экипаж эвакуирован" чередовались с просто "экипаж эвакуирован", что мало что разъясняет.

Между тем, в Корабельном уставе Военно-морского флота говорится, что борьбой за живучесть корабля занимается весь экипаж: "Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек (помещение). Борьбу за живучесть обязан вести весь экипаж корабля, включая и лиц, временно находящихся на корабле. Борьбу за живучесть корабля в помещениях, не занятых командными пунктами и боевыми постами, а также на верхней палубе ведут аварийные партии (группы)".

Плашка ФОТО: BBC

В случае с тем же БПК "Отважный" возгорание и взрыв произошли в 10 утра, и борьбой за живучесть экипаж и аварийные команды с подошедших кораблей занимались 5 часов 47 минут. За это время произошло еще несколько взрывов, пожар охватил другие отсеки, моряков смывало в море и их спасали другие корабли. В результате погибли 24 человека. В 15:12 экипажу приказали покинуть корабль, а затонул он в 15:35.

Если после пожара и взрыва боекомплекта на крейсере "Москва" с корабля, как заявили в минобороны, действительно эвакуировали весь экипаж, то, значит, ситуация была настолько плохой, что бороться за живучесть уже не было смысла.

Однако после этого корабль, по заявлению МО РФ, еще долго сохранял плавучесть и затонул только на следующий день.

Венок в Севастополе в память о "Москве" ФОТО: Reuters

Минобороны ничего не говорит о погибших на корабле. Фраза "экипаж полностью эвакуирован" из первого сообщения пресс-службы МО противоречит сама себе - если ситуация была настолько плоха, что корабль был сразу обречен, значит, пожар и взрыв были невероятно сильными. Однако взрыв такой силы на корабле скорее всего привел бы к жертвам.