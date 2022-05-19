Кот Степан из Харькова получил премию инфлюенсера года

Кот Степан из украинского Харькова, который после начала российского вторжения с хозяйкой перебрался во Францию, получил приз международной премии блогеров и инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards в номинации "Лучший аккаунт с животными", сообщила хозяйка хвостатого в Instagram.

На церемонию награждения кот вместе с хозяйкой приехал прямо на лазурный берег. На красной дорожке с ним в том числе фотографировался известный тиктокер Хаби Лейм.

World Influencers and Bloggers Awards - первая церемония награждения блогеров и инфлюенсеров. В первый раз церемонию награждения провели в 2019 году. С тех пор награды вручают каждый год во время открытия Каннского кинофестиваля, в отеле Martinez.

После начала войны Степан на помощь животным из Украины собрал 10 тысяч долларов. На церемонии также собирали средства на помощь Украине.

О том, как Степан помогает оставшимся в Украине животным, мы писали здесь, а о том, как он пропал на две недели, а потом нашелся во Франции - здесь.