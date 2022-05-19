Кот Степан из Харькова получил премию инфлюенсера года
Церемония награждения премии проходила во французских Каннах. Там на красной дорожке со знаменитым котом фотографировались популярные мировые блогеры, рассказывают "Правила жизни".
Церемония награждения премии проходила во французских Каннах. Там на красной дорожке со знаменитым котом фотографировались популярные мировые блогеры, рассказывают "Правила жизни".
Кот Степан из украинского Харькова, который после начала российского вторжения с хозяйкой перебрался во Францию, получил приз международной премии блогеров и инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards в номинации "Лучший аккаунт с животными", сообщила хозяйка хвостатого в Instagram.
На церемонию награждения кот вместе с хозяйкой приехал прямо на лазурный берег. На красной дорожке с ним в том числе фотографировался известный тиктокер Хаби Лейм.
World Influencers and Bloggers Awards - первая церемония награждения блогеров и инфлюенсеров. В первый раз церемонию награждения провели в 2019 году. С тех пор награды вручают каждый год во время открытия Каннского кинофестиваля, в отеле Martinez.
После начала войны Степан на помощь животным из Украины собрал 10 тысяч долларов. На церемонии также собирали средства на помощь Украине.
О том, как Степан помогает оставшимся в Украине животным, мы писали здесь, а о том, как он пропал на две недели, а потом нашелся во Франции - здесь.
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