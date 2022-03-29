Кот Степан из Харькова помогает оставшимся в Украине животным

"Дорогие мои друзья, сердечно благодарю вас за отзывчивость и поддержку! Мы собрали 10 035 долларов (около 9130 евро). (...) Ваш вклад бесценен - благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине", - сказано в публикации.

Все полученные средства отправят четырем украинским организациям, которые закупают животным корм, вакцины и лекарства, помогают найти и обеспечить перевозку питомцев в приюты по всему миру и обрести новый дом.

Часть денег будет направлена в Николаевский зоопарк.

Кот Степан стал популярным в Сети благодаря снимкам с грустной мордочкой у бокалов с вином и коктейлями. Подробнее о нем мы писали тут: