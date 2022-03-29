Вт, 29.03.2022
Если взорвемся в кадре, будет у вас эксклюзив Андрей Данилко (Верка Сердючка) из Киева
Андрей Данилко (Верка Сердючка) из Киева

Кот Степан из Харькова помогает оставшимся в Украине животным

Хозяйка знаменитого в TikTok кота Степана, перебравшись с начала войны во Францию, объявила сбор средств на помощь украинским зоозащитным организациям. Об этом сообщается в Instagram кота.

"Дорогие мои друзья, сердечно благодарю вас за отзывчивость и поддержку! Мы собрали 10 035 долларов (около 9130 евро). (...) Ваш вклад бесценен - благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине", - сказано в публикации.

Все полученные средства отправят четырем украинским организациям, которые закупают животным корм, вакцины и лекарства, помогают найти и обеспечить перевозку питомцев в приюты по всему миру и обрести новый дом.

Часть денег будет направлена в Николаевский зоопарк.

Кот Степан стал популярным в Сети благодаря снимкам с грустной мордочкой у бокалов с вином и коктейлями. Подробнее о нем мы писали тут: 

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