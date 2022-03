Знаменитый кот Степан из Харькова: его искали две недели и нашли во Франции

Кот Степан стал популярен из-за видео в TikTok и Instagram. На них он вальяжно сидит за столом рядом с напитком. Одним из таких роликов, который сопровождался песней Стиви Уандера I just called to say I love you, поделилась Бритни Спирс. Этот ролик набрал почти 8 миллионов лайков.