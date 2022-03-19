Знаменитый кот Степан из Харькова: его искали две недели и нашли во Франции

Хозяйка кота Анна рассказала, как она и кот жили последние дни в Харькове под бомбёжками, и как им пришлось покинуть родину из-за войны, которую развязала Россия на территории их страны. Сейчас Анна с котом находятся во Франции.

"24 февраля рано утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра раздался какой-то взрыв и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Через какое-то время, примерно через пол часа, раздались последующие взрывы, задрожали окна, я вскочила и поняла, что происходит что-то ужасное! (...) Мы осознали, что в наш дом пришла война", - написала Анна.

По её словам в первый день войны были самые большие разрушения и в соседние дома ежедневно попадали снаряды. "Наш дом каким-то чудом оставался в порядке ровно неделю, на восьмой день пострадал и наш дом, в балкон соседей прилетел снаряд. В двух-трёх десятках квартир высыпались все стёкла. Так же два снаряда упало у нас во дворе перед домом".

Анна вместе со Степаном провела две ночи в подвале и ещё неделю без света. Для того, чтобы зарядить телефон, они ходили в подвал соседнего подъезда. Помочь покинуть Харьков им помогли волонтёры, которые вывезли их на железнодорожный вокзал, откуда они отправились сначала во Львов, а потом к границе с Польшей.

"Мы прошли границу спустя 9 часов. Попав в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтобы тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой. С нами сейчас всё в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах", - рассказала хозяйка кота.

Кот Степан стал популярен из-за видео в TikTok и Instagram. На них он вальяжно сидит за столом рядом с напитком. Одним из таких роликов, который сопровождался песней Стиви Уандера I just called to say I love you, поделилась Бритни Спирс. Этот ролик набрал почти 8 миллионов лайков.