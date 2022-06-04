Ким Кардашьян: "Если бы надо было есть дерьмо ради молодости, я бы делала это"

"Я готова попробовать что угодно. Если бы мне сказали, что нужно есть дерьмо каждый день, чтобы выглядеть моложе, я бы это делала", - цитирует звезду реалити-шоу Spletnik.ru.

Ким подчеркнула, что такой точки зрения на самом деле придерживаются многие женщины. Она заметила, что много людей стараются вести себя так, будто им все равно, как они выглядят: "Я не веду себя так, будто мне все это дается легче, или все происходит естественным путем. Уход за лицом, в том числе с помощью стволовых клеток, лазеры - все это работа".

Ранее Ким ради того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на Met Gala, похудела на 7 кг за три недели с помощью жесткой диеты и изнурительных тренировок. Но не всем это понравилось. Часть решила, что Ким так подает плохой пример своим поклонникам.

Кардашьян же в интервью заявила, что это просто ее работа. Она пояснила, что ее ситуация напоминает обязательства боксера, которому нужно набрать вес для боя: "Я не делала ничего вредного для здоровья... Для меня было важно достичь этой цели".

Тем не менее, застегнуть платье до конца Ким все же не удалось, однако это не помешало ей выйти на красную дорожку и дополнить платье меховой накидкой.