Пт, 17.06.2022
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Елена Скульская, писательница

38% латвийской молодежи в течение последнего года участвовали в финансируемых ЕС проектах

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock/Jacob Lund

Данные исследования Евробарометра "Молодежь и демократия в Европейский год молодежи" показывают: "Лишь немногим более трети молодых людей активно используют свои права гражданина Европейского союза (ЕС) и предложение программ и проектов ЕС. В то же время жители Латвии, особенно молодежь, хотят получать больше информации о своих правах и возможностях, обеспечиваемых Европейским союзом, поэтому Европейская комиссия (далее - ЕК) начинает информационную кампанию Acis vaļā. 

В рамках кампании общественность будет активно информироваться об актуальных проектах и возможностях, финансируемых ЕС, кроме того, будет объявлен конкурс с возможностью выиграть два ноутбука.

В рамках кампании молодежь Латвии будут информировать о финансируемых ЕС возможностях учиться, работать, проходить стажировку, участвовать в бесплатных культурных и спортивных мероприятиях, быть волонтером или участвовать в проектах по обмену опытом в других странах ЕС. В ходе кампании молодые люди узнают о программах ЕС, доступных для них, а также об опыте участия своих сверстников в программах ЕС, актуальных для молодежи. Помимо информативных мероприятий молодые люди смогут принять участие в конкурсах, испытаниях и поощрять друг друга использовать имеющиеся возможности.

Евросоюз предлагает огромное количество различных программ и проектов как для развития карьеры, так и для получения образования, повышения квалификации, обмена опытом и другие ценные возможности для полезного времяпровождения. В основе предложения - запрос молодежи Евросоюза: каждый третий (36%) считает социальное неравенство и безработицу (32%) основной проблемой ЕС. Эти проблемы особенно остро стоят среди молодежи. Кроме того, латвийская молодежь считает важным улучшение психического и физического здоровья, благосостояния, борьбу с бедностью, социальным и экономическим неравенством, содействие трудоустройству и необходимость принятия мер по улучшению процессов обучения, учебы и прохождения практики.

Кампания продлится с 15 июня 2022 года по ноябрь 2022 года. В ней примут участие создатели цифрового контента (инфлюенсеры), молодежные организации и общества. Особое внимание будет уделяться следующим поддерживаемым ЕС программам и инициативам:

  • Erasmus jaunājiem uzņēmējiem - программа помогает европейским предпринимателям, которые только собираются начать свой бизнес, освоить навыки, необходимые для создания и ведения малого бизнеса в Европе. Молодые предприниматели получают знания и бизнес-идеи и делятся ими с опытными предпринимателями, с которыми они остаются и работают в течение 1-6 месяцев. Европейская комиссия частично покрывает расходы на пребывание.
  • Erasmus+ - программа ЕС по поддержке образования и спорта серди молодежи. Позволяет учиться и обмениваться опытом (например, на различных мероприятиях или в летних лагерях) в разных странах ЕС.
  • Eurodesk - iespēju datu bāze - это молодежная информационная сеть, которая предоставляет информацию и консультации молодым людям о различных возможностях мобильности в Европе. По сути, это своего рода база данных возможностей, с которой можно ознакомиться при поиске возможностей для обучения, стажировки или других возможностей.
  • Eiropas Solidaritātes korpuss - программа дает молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет возможность принять участие в мероприятиях солидарности. А молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в гуманитарной деятельности. Программа расширяет возможности молодых людей для решения общественных проблем, повышает грамотность молодежи, способствует социальной интеграции и укрепляет европейские ценности.
  • DiscoverEU - это инициатива ЕС, которая дает молодым людям возможность открыть для себя Европу и ее разнообразие. Каждый год программа организует два тура подачи заявок для молодых людей, и успешные кандидаты получают возможность путешествовать и исследовать Европу, не нанося вреда природе.
  • Цель проекта PROTI un DARI! - повышение квалификации молодых людей, которые не имеют работы, образования или профессиональной подготовки и не зарегистрированы в Государственном агентстве занятости (ГАЗ). Проект способствует образованию молодежи, включая стажировку у мастеров-ремесленников и трудоустройство молодежи. Проект реализуется через ГАЗ и Государственное агентство по развитию образования в рамках проекта "Гарантия молодежи", применяя меры по снижению безработицы и при посрдестве неправительственных организаций или молодежных центров.
  • Radošā Eiropa - это программа Европейской комиссии по поддержке культурного и аудиовизуального секторов. Ее целью является улучшение художественного и культурного сотрудничества в Европе, поддержка создания европейских произведений, укрепление экономического, социального и внешнего измерения культурной и творческой индустрии Европы, а также содействие инновациям и мобильности.

Зане Петре, глава представительства Европейской комиссии в Латвии, комментирует: "2022 год - это Европейский год молодежи. Как данные Евробарометра, так и то, что молодые люди рассказали нам на различных мероприятиях, показывают, что пандемия серьезно ограничила возможности, доступные молодым людям, создала проблемы с психическим и физическим здоровьем, сократила поездки, обмен опытом и общение с другими молодыми людьми, живущими в Европе. Для 60% респондентов в Латвии Европейский Союз - это свобода передвижения, учебы и возможность работать там, где им нравится. Европейский год молодежи - это ответ европейских институтов на вышеупомянутые потрясения и общественный спрос. В этом году мы направили гораздо больше ресурсов на молодежь и надеемся наверстать упущенное. Цель кампании - информировать молодых людей о доступных программах, проектах и других формах поддержки, финансируемых ЕС. Действительно, существует огромное количество программ, которые частично или полностью оплачиваются из бюджета ЕС. Мы должны сделать так, чтобы молодые люди в Латвии еще лучше осознавали свои возможности и использовали их для развития своих знаний, опыта, повышения квалификации и конкурентоспособности, как в Европе, так и в мире. Опрос показывает, что четыре пятых (81%) молодых людей в Латвии действительно ценят жизнь в Европейском Союзе - и эта тенденция должна сохраниться!"

Кампанию реализует представительство Европейской комиссии в Латвии.

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