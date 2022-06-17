38% латвийской молодежи в течение последнего года участвовали в финансируемых ЕС проектах

Зане Петре, глава представительства Европейской комиссии в Латвии, комментирует: "2022 год - это Европейский год молодежи. Как данные Евробарометра, так и то, что молодые люди рассказали нам на различных мероприятиях, показывают, что пандемия серьезно ограничила возможности, доступные молодым людям, создала проблемы с психическим и физическим здоровьем, сократила поездки, обмен опытом и общение с другими молодыми людьми, живущими в Европе. Для 60% респондентов в Латвии Европейский Союз - это свобода передвижения, учебы и возможность работать там, где им нравится. Европейский год молодежи - это ответ европейских институтов на вышеупомянутые потрясения и общественный спрос. В этом году мы направили гораздо больше ресурсов на молодежь и надеемся наверстать упущенное. Цель кампании - информировать молодых людей о доступных программах, проектах и других формах поддержки, финансируемых ЕС. Действительно, существует огромное количество программ, которые частично или полностью оплачиваются из бюджета ЕС. Мы должны сделать так, чтобы молодые люди в Латвии еще лучше осознавали свои возможности и использовали их для развития своих знаний, опыта, повышения квалификации и конкурентоспособности, как в Европе, так и в мире. Опрос показывает, что четыре пятых (81%) молодых людей в Латвии действительно ценят жизнь в Европейском Союзе - и эта тенденция должна сохраниться!"