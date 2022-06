Для кого-то Placebo - это меланхоличный рок , мрачное, депрессивное, почти готическое очарование, а кто-то за добротный британский рок или провокации, как в хите Nancy Boy. Кстати, этот трек c дебютного альбома Placebo долгое время был визитной карточкой группы. Был момент, когда они больше не хотели с ней ассоциироваться, но публика жаждала эту композицию на каждом концерте.

Каждая композиция, в исполнении Placebo была похожа на рассказ, который каждому можно интерпретировать по-своему. Будь то чувственная Happy Birthday in the Sky, супер-хиты The Bitter End или Infra-red.