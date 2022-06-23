Placebo в Сигулде: "Я пытаюсь здесь работать, а вы меня злите"

22 июня на сцене руин Сигулдского замка выступили легендарные британские рок-музыканты Placebo. Разогревали их эстонское объединение Sibyl Vane и местная группа Purple Negative.

Британские рок-музыканты Placebo - это коллектив, которой не понаслышке знает, что такое метаморфозы и настоящее выживание на музыкальной сцене. Их яркое появление в 90-х, среди царившего тогда брит-попа, практически шокировало. Сами участники группы называли себя "другими", уже тогда они ломали гендерные стереотипы и выглядели так, как считали нужным.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Вокалист Брайан Молко уже тогда в своих песнях препарировал эмоции, показывая нарочитую уязвимость человеческой души. Говоря о страсти глубоко и иначе - так, чтобы зацепить слушателя и заставить его чувствовать.

Все это делалось и до сих пор делается с очень личным погружением. Не зря британцев выделял великий Дэвид Боуи.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Брайан и Стефан выходили на сцену с макияжем и надевали платья. Зрителей часто сбивала с толку их андрогинность.

Быть не такими как все! Идти против системы! Не следовать моде и трендам, а самим их диктовать! Это и есть Placebo.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Для кого-то Placebo - это меланхоличный рок, мрачное, депрессивное, почти готическое очарование, а кто-то за добротный британский рок или провокации, как в хите Nancy Boy. Кстати, этот трек c дебютного альбома Placebo долгое время был визитной карточкой группы. Был момент, когда они больше не хотели с ней ассоциироваться, но публика жаждала эту композицию на каждом концерте.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Да и вообще весь творческий путь Placebo - это путь взросления человека. Молко в своих текстах всегда эксплуатировал близкие ему темы: зависимости, любовные переживания, сложное отношения. А потому с годами образы музыкантов постоянно менялись, где-то упрощались, а тексты стали более зрелыми.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Конечно, как и их публика. Но на концерте в Сигулде были люди разных возрастов и субкультур. Было заметно, что поклонники Placebo есть во всех поколениях. Кстати, среди зрителей был замечен и вокалист Dzelzs Vilks Юрис Каукулис. Но нельзя сказать, что толпа была спокойной и неподвижной. Часть танцевала, хлопала в такт под звуки почти космических семплов, гитарные соло и пронзительный вокал Молко.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"Я чувствую травку, а мне можно", - спросил в какой-то момент со сцены Брайан Молко.

Каждая композиция, в исполнении Placebo была похожа на рассказ, который каждому можно интерпретировать по-своему. Будь то чувственная Happy Birthday in the Sky, супер-хиты The Bitter End или Infra-red.

Стефан Олсдал ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Внезапно Молко остановился и перестал играть. Он обратился к публике, которая стояла с поднятыми мобильными телефонами.

"Кто-то еще хочет стоять в первом ряду и тыкать телефоном в мое лицо? Я никуда не спешу, я могу стоять здесь веками. Работайте со мной... Я пытаюсь здесь работать, а вы злите меня", - сказал Брайан зрителям и призвал всех танцевать.

Стефан Олсдал ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Брайан Молко и Стефан Олсдал ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В завершении сета прозвучал кавер на британскую певицу Кейт Буш Running Up That Hill (A Deal With God), который считается уже хрестоматийным в творчестве Placebo. После музыканты ушли со сцены не попрощавшись, солнце уже село, стало холодать, а зрители начали быстро расходиться.

Галерея: концерт Placebo в Сигулде