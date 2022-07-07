Плохое самочувствие перед предстоящим полетом, или Пять ситуаций и решений

Если нос заложен уже перед полетом, то при изменении давления воздуха при взлете и посадке самолета это может вызвать дискомфорт, неприятные ощущения, чувство сдавливания, а в некоторых случаях даже сильную боль. Кроме того, воспаление из носовых пазух в результате давления может перейти в среднее ухо, вызывая воспаление среднего уха. Поэтому, если нос заложен несколько дней и ситуация не улучшается, перед полетом все же рекомендуется проконсультироваться с врачом, а в случае выраженного воспаления носовых пазух или среднего уха врач может порекомендовать отменить полет, чтобы не создать еще больший риск для здоровья. В свою очередь, при простом насморке или отеке слизистой оболочки носа профилактически во время полета можно использовать капли для носа, которые снимут отек.

Ситуация 3: Скоро в аэропорт, а началась рвота и диарея

Если расстройство желудочно-кишечного тракта возникает в условиях стресса, это не будет угрожающей полету ситуацией. Однако если появляются такие симптомы, как сильная диарея или рвота, сопровождающиеся тошнотой, недомоганием, это может свидетельствовать о

пищевом отравлении или желудочном вирусе. В такой ситуации следует остаться дома и помочь организму восстановиться, а не отправляться в путешествие.

Ситуация 4: Болит и колет в груди

Сильные боли в груди являются одним из самых опасных признаков, игнорировать который нельзя ни в коем случае даже, если планируется давно запланированная и долгожданная поездка. Эти признаки свидетельствуют о нарушениях сердечной деятельности, когда может потребоваться неотложная медицинская помощь. Боль в груди может быть вызвана недостаточным притоком крови к сердцу, возникшем вследствие закупорки артерии. "Во время полета в организме увеличивается количество адреналина, повышается также и артериальное давление, а из-за закупорки кровеносных сосудов может развиться инфаркт миокарда, что является опасной для жизни ситуацией. Также следует помнить о низком давлении воздуха в самолете: если предполагается длительный перелет, обязательно нужно найти возможность подвигаться, чтобы улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза глубоких вен", - подчеркивает Мадара Кришьяне.

Ситуация 5: Операция или серьезное заболевание в недавнем прошлом, а теперь - путешествие!

После любой операции рекомендуется выяснить, спустя какое время можно снова смело планировать путешествия и летать, выяснить, нужна ли для этого особая подготовка. Также перед полетом нужно обязательно проконсультироваться с врачом, если известно о наличии сердечной недостаточности или других тяжелых заболеваниях. Отправляясь в поездку, каждому важно осознавать состояние своего здоровья и соответствующим образом подготовиться. Если существуют проблемы с венами, перед полетом следует подготовиться и надеть компрессионные чулки, так как вследствие перепадов давления и длительного сидения может развиться отек, вызывая опасный для жизни тромбоз глубоких вен.

Фармацевт напоминает - даже если в данный момент со здоровьем кажется все в полном порядке, аптечка для путешествий, заранее подготовленная на случай возможных ситуаций, принесет дополнительный душевный покой.

Что важно для здоровья пассажира, если самолет уже в воздухе:

Подвигаться! Во время полета встать со своего места и немного походить. Еще можно сделать некоторые упражнения, сидя в кресле – потянуться, напрячь и снова расслабить мышцы.

Во время полета встать со своего места и немного походить. Еще можно сделать некоторые упражнения, сидя в кресле – потянуться, напрячь и снова расслабить мышцы. Попить! Следует помнить, что алкоголь и кофе способствуют обезвоживанию организма, п для организма важно принимать достаточное количество жидкости во время полета, поэтому во время полета обязательно рекомендуется пить воду.

Следует помнить, что алкоголь и кофе способствуют обезвоживанию организма, п для организма важно принимать достаточное количество жидкости во время полета, поэтому во время полета обязательно рекомендуется пить воду. Улучшить кровообращение! Если предполагается, что полет продлится более четырех часов, специалисты рекомендуют перед полетом купить и надеть компрессионные чулки. Они способствуют циркуляции крови в венах ног, предотвращают отеки, усталость и чувство тяжести в ногах, а также снижают риск образования тромбов.