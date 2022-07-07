Чт, 7.07.2022
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Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей
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Плохое самочувствие перед предстоящим полетом, или Пять ситуаций и решений

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Nicoleta Ionescu

Худший кошмар любого путешественника - заболеть прямо перед предстоящим рейсом. Никто не желает испытать это.

В настоящее время, в связи с ограничением распространения инфекции Covid-19, которая по-прежнему остается актуальной, не рекомендуется путешествовать с симптомами простуды, однако стоит прислушаться к рекомендациям фармацевта аптечной сети Apotheka Мадары Кришьяне, чтобы знать, что делать, если путешественник все-таки оказался в одной из пяти неприятных ситуаций.

Ситуация 1: Завтра лететь, а температура вдруг поднялась

Если начался озноб или температура поднялась выше 37 градусов, это может свидетельствовать не только о воспалении, но и об инфекции в организме. "Если температура значительно повышена, чувствуется явная усталость, слабость, повышенная чувствительность к внешним условиям, это также может свидетельствовать о присутствии вирусе в организме, и находясь в полном людьми самолете существует высокий риск заразить и других", - предупреждает фармацевт Мадара Кришьяне, призывая отнестись к этому и действовать ответственно. Даже если тест на Covid-19 негативный, в случае повышенной температуры необходимо серьезно подумать, не будет ли действительно безопаснее отменить рейс.

Ситуация 2. Перед полетом заложило нос заложен!

Такие кажется незначительные вещи, как заложенный нос и насморк, могут сделать полет особенно неприятным. Заложенный нос в условиях недостатка кислорода вызывает не только дискомфорт, но и может существенно затруднить дыхание, что особенно опасно для больных астмой. В свою очередь, сухой воздух самолета иссушит слизистые оболочки носа и горла, создав благоприятные условия, чтобы бактерии и вирусы могли легче попасть в организм, вызывая заболевание.

Если нос заложен уже перед полетом, то при изменении давления воздуха при взлете и посадке самолета это может вызвать дискомфорт, неприятные ощущения, чувство сдавливания, а в некоторых случаях даже сильную боль. Кроме того, воспаление из носовых пазух в результате давления может перейти в среднее ухо, вызывая воспаление среднего уха. Поэтому, если нос заложен несколько дней и ситуация не улучшается, перед полетом все же рекомендуется проконсультироваться с врачом, а в случае выраженного воспаления носовых пазух или среднего уха врач может порекомендовать отменить полет, чтобы не создать еще больший риск для здоровья. В свою очередь, при простом насморке или отеке слизистой оболочки носа профилактически во время полета можно использовать капли для носа, которые снимут отек.

Ситуация 3: Скоро в аэропорт, а началась рвота и диарея

Если расстройство желудочно-кишечного тракта возникает в условиях стресса, это не будет угрожающей полету ситуацией. Однако если появляются такие симптомы, как сильная диарея или рвота, сопровождающиеся тошнотой, недомоганием, это может свидетельствовать о

пищевом отравлении или желудочном вирусе. В такой ситуации следует остаться дома и помочь организму восстановиться, а не отправляться в путешествие.

Ситуация 4: Болит и колет в груди

Сильные боли в груди являются одним из самых опасных признаков, игнорировать который нельзя ни в коем случае даже, если планируется давно запланированная и долгожданная поездка. Эти признаки свидетельствуют о нарушениях сердечной деятельности, когда может потребоваться неотложная медицинская помощь. Боль в груди может быть вызвана недостаточным притоком крови к сердцу, возникшем вследствие закупорки артерии. "Во время полета в организме увеличивается количество адреналина, повышается также и артериальное давление, а из-за закупорки кровеносных сосудов может развиться инфаркт миокарда, что является опасной для жизни ситуацией. Также следует помнить о низком давлении воздуха в самолете: если предполагается длительный перелет, обязательно нужно найти возможность подвигаться, чтобы улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза глубоких вен", - подчеркивает Мадара Кришьяне.

Ситуация 5: Операция или серьезное заболевание в недавнем прошлом, а теперь - путешествие!

После любой операции рекомендуется выяснить, спустя какое время можно снова смело планировать путешествия и летать, выяснить, нужна ли для этого особая подготовка. Также перед полетом нужно обязательно проконсультироваться с врачом, если известно о наличии сердечной недостаточности или других тяжелых заболеваниях. Отправляясь в поездку, каждому важно осознавать состояние своего здоровья и соответствующим образом подготовиться. Если существуют проблемы с венами, перед полетом следует подготовиться и надеть компрессионные чулки, так как вследствие перепадов давления и длительного сидения может развиться отек, вызывая опасный для жизни тромбоз глубоких вен.

Фармацевт напоминает - даже если в данный момент со здоровьем кажется все в полном порядке, аптечка для путешествий, заранее подготовленная на случай возможных ситуаций, принесет дополнительный душевный покой.

Что важно для здоровья пассажира, если самолет уже в воздухе:

  • Подвигаться! Во время полета встать со своего места и немного походить. Еще можно сделать некоторые упражнения, сидя в кресле – потянуться, напрячь и снова расслабить мышцы.
  • Попить! Следует помнить, что алкоголь и кофе способствуют обезвоживанию организма, п для организма важно принимать достаточное количество жидкости во время полета, поэтому во время полета обязательно рекомендуется пить воду.
  • Улучшить кровообращение! Если предполагается, что полет продлится более четырех часов, специалисты рекомендуют перед полетом купить и надеть компрессионные чулки. Они способствуют циркуляции крови в венах ног, предотвращают отеки, усталость и чувство тяжести в ногах, а также снижают риск образования тромбов.

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